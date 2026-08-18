СБУ задержала российского агента, который зарегистрировал для врага десятки Starlink. Фото
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Сотрудники Службы безопасности Украины в Изюме (Харьковская область) задержали агента РФ, который зарегистрировал для оккупантов десятки систем Starlink. Фигурантом оказался переселенец из Луганской области.
Теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Об этом 18 августа в пресслужбе СБУ и проекте "Хочу к своим".
"Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Харьковской области агента РФ, который по заказу врага занимался верификацией систем Starlink. По материалам следствия, фигурант зарегистрировал в прифронтовом Изюме 27 терминалов спутниковой связи", – говорится в сообщении.
Детали дела
В дальнейшем российские спецслужбы планировали использовать спутниковое оборудование для координации штурмовых групп и наведения ударов беспилотников по территории Харьковской области.
По данным следствия, на врага работал безработный переселенец из временно оккупированного Хрустального (Красный Луч) в Луганской области. После переезда в Изюм он попал в поле зрения российских спецслужб во время поиска быстрого заработка в Instagram.
За вознаграждение мужчина сначала зарегистрировал на себя станцию Starlink, после чего передал ее регистрационные данные российскому куратору, находившемуся на оккупированной территории востока Украины. Затем агент получил задание оформлять и верифицировать дополнительное спутниковое оборудование, привлекая к этому местных жителей.
Кроме того, фигурант должен был собирать координаты украинских военных, которые российские войска планировали использовать для подготовки обстрелов. За выполнение всех поручений он рассчитывал на дальнейшее перемещение в оккупированную часть Луганской области.
Во время задержания сотрудники СБУ изъяли у мужчины мобильный телефон с материалами, подтверждающими его сотрудничество с российскими спецслужбами.
Следователи сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.
"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – отмечается в сообщении.
Напомним, ранее СБУ в Днепре задержала агента РФ, который помог врагу в незаконной активации систем Starlink. Количество верифицированных терминалов спутниковой связи для оккупантов превысило 1 тыс. единиц. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ также разоблачили двух пособников страны-террориста РФ, которые активировали для врага более 70 терминалов Starlink. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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