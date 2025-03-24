СБУ задержала агента ФСБ, который готовил схроны со взрывчаткой и корректировал удары РФ по оборонным заводам Харькова. Фото
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской ФСБ, готовившего взрывчатку для совершения терактов в Харькове. Также он корректировал вражеские ракетно-бомбовые удары по областному центру.
Фигурантом оказался 24-летний безработный харьковчанин, попавший в поле зрения спецслужб страны-агрессора в Telegram-каналах, где публиковал прокремлевские комментарии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что после вербовки предатель получал от оккупантов геолокации их схронов с составляющими самодельных взрывных устройств, доукомплектовывал их телефонами и взрывчатыми веществами и закладывал в новые тайники.
Кроме того, агент разведывал адреса расположения оборонных предприятий в Харькове, в частности, компаний по производству и ремонту боевых дронов.
Чтобы найти информацию, предатель расспрашивал ее у своих знакомых во время бытовых разговоров, затем проводил разведку возле "нужного" объекта, а далее передавал все врагу. Соответствующие координаты оккупанты планировали использовать для подготовки новой серии воздушных ударов по городу.
Во время обыска по месту жительства задержанного был изъят мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, через который он контактировал с ФСБ.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение взрывного устройства).
Ныне злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Харькове задержали предательницу, которая по заданию ФСБ отравила военного ВСУ и готовила взрывчатку для терактов в городе. Вражеским агентом оказалась харьковчанка, работавшая в IT-сфере.
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