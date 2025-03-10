СБУ задержала агентку ФСБ, которая по заданию отравила военного ВСУ и готовила взрывчатку для терактов в Харькове. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще одну российскую агентку в Харькове. Женщина, работавшая ИТ-специалистом, по заданию ФСБ отравила одного из военных ВСУ и готовила самодельные взрывные устройства (СИН) для совершения терактов.

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Чтобы убить украинского воина, предательница под видом "волонтерской" помощи передала ему лекарства и продукты питания, в которые подмешала ядовитые вещества. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

После употребления отравленных продуктов и лекарств военного в тяжелом состоянии госпитализировали в местный госпиталь.

Следующей задачей агента было изготовление самодельных взрывных устройств (СВП) и их транспортировка в хранилища для подготовки терактов.

Одно из устройств она спрятала у своего дома в многоквартирном доме, а другое было изъято СБУ непосредственно в ее квартире. По указанию вражеских спецслужб женщина замаскировала взрывчатку под огнетушитель и добавила металлические гайки для повышения впечатляющего действия.

Следствие выяснило, что у харьковчанки есть родственники в России и она ездила к ним гостить, а в поле зрения ФСБ попала еще до начала полномасштабной войны. При этом преступные задачи от неприятеля ей начали поступать в начале 2025 года.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособничество в террористическом акте, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение взрывного устройства);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК (окончено покушение на умышленное убийство).

В Офис генерального прокурора Украины добавили, что по ходатайству стороны обвинения подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали агентку ФСБ, которая готовила теракт вблизи ТЦК в Ровно. Женщина планировала покинуть взрывчатку возле военного объекта, когда на его территории должно было быть большое количество людей.

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