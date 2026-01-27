СБУ разоблачила агента ФСБ, который корректировал обстрелы Полтавщины и распространял фейки о ВСУ. Фото

На Полтавщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали агента ФСБ, который передавал оккупантам разведданные для обстрелов региона. Кроме сбора информации о военных объектах, подозреваемый систематически распространял фейки о Силах обороны Украины.

Подробности дела рассказали в пресс-службе СБУ. По данным следствия, задержанным оказался 40-летний мужчина, который уклонялся от мобилизации и одновременно сотрудничал со спецслужбами страны-агрессора.

Внимание россиян фигурант дела привлек из-за провокационных сообщений с дискредитацией украинских военных в Telegram-каналах. Когда мужчину завербовали, он выбрал псевдоним и начал скрытую разведку местности. Преимущественно в темное время суток он фиксировал места расположения подразделений ВСУ.

Активнее всего агент действовал во время воздушных тревог. Таким образом он пытался установить маршруты передвижения и позиции мобильных огневых групп. По замыслу кураторов, это должно было помочь обойти украинскую систему противовоздушной обороны во время ракетно-дроновых обстрелов.

Кроме этого, российская спецслужба рассчитывала получить от него информацию о местах базирования учебных центров ВСУ для подготовки ударов.

Во время обысков у агента изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом. Задержанному объявлено подозрение в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ) и коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УКУ). За это ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По состоянию на 27 января ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российской ФСБ, который корректировал вражеские удары по объектам Сил обороны в Одесской области. Им оказался 41-летний безработный житель Измаила.

Также OBOZ.UA сообщал, что СБУ задержала военного, который сливал врагу данные об украинских системах ПВО и боевых позициях авиации. Информатор действовал на Николаевщине и работал на российские спецслужбы, предоставляя разведданные об аэродромах и подразделениях противовоздушной обороны.

