СБУ задержала диверсанта ФСБ, который помогал врагу уничтожать объекты Сил обороны в Одесской области. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российской ФСБ, который корректировал вражеские удары по объектам Сил обороны в Одесской области. Им оказался 41-летний безработный житель Измаила.

Видео дня

Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы вместе с конфискацией имущества. Детали сообщили в пресс-службе СБУ 27 января.

"Служба безопасности Украины задержала еще одного российского агента в Одесской области. Фигурант занимался поиском и передачей координат местных объектов Сил обороны, а затем получил задание на поджог одного из них", – говорится в сообщении.

Детали дела

По материалам дела, злоумышленник скрывался от мобилизации. Его завербовали представители ФСБ РФ через Telegram-каналы, где он искал "быстрые деньги". Задачей агента врага был сбор информации о пунктах временной дислокации Вооруженных сил Украины, по которым захватчики планировали нанести удары с воздуха.

Он интересовался, в частности, зданиями, которые могли использоваться Национальной гвардией и Военной службой правопорядка. Для этого фигурант тайно обходил местность, фотографировал потенциальные "цели", отмечал их на Google-картах и передавал куратору через мессенджер.

Позже ему приказали поджечь один из объектов, однако сотрудники СБУ действовали на опережение и задержали вражеского приспешника до совершения преступления.

Во время обыска у него изъят мобильный телефон с доказательствами переписки и сотрудничества с оккупантами.

На основании собранных материалов следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

"Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

Напомним, ранее СБУ задержала военного, который сливал врагу данные об украинских системах ПВО и боевых позициях авиации. Он действовал на Николаевщине и работал на спецслужбы врага. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила новые теракты в Киеве, Чернигове, Умани и Одессе. Силовики на опережение задержали агента ГРУ РФ, который занимался подготовкой схронов со взрывчаткой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!