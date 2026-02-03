СБУ разоблачила 17-летнюю агентку ГРУ РФ, которая помогала врагу готовить обстрел Бурштынской ТЭС. Фото

СБУ разоблачила несовершеннолетнюю агентку российской разведки, которая готовила удары по стратегическому энергетическому объекту Прикарпатья. 17-летняя девушка по заданию ГРУ РФ собирала разведданные о Бурштынской ТЭС и ее подстанции, фотографируя объект и фиксируя координаты на карте.

Благодаря оперативной работе контрразведчиков агентку задержали на горячем, предотвратив возможные обстрелы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Контрразведка СБУ установила, что выпускница местного техникума попала в поле зрения российских спецслужб из-за объявления о поиске работы в интернете. После дистанционной вербовки ей обещали "легкие заработки" за сбор информации о ТЭС.

Агент сначала ехала на такси из Ивано-Франковска, а к энергетическому объекту направлялась пешком, фотографируя здания и привязывая их к координатам на карте.

В частности, фигурантка проводила доразведку возле ТЭС, чтобы выяснить ее техническое состояние после предыдущих обстрелов, сфотографировать внешний периметр объекта и "отчитаться" вражеской спецслужбе.

СБУ изъяла смартфон с разведданными и контакты куратора, а во время обыска в доме – еще четыре мобильных телефона, которые она использовала для конспирации.

Сейчас 17-летней подозреваемой сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Девушка находится под стражей без права внесения залога, ей грозит до 10 лет заключения.

