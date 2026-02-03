УкраїнськаУКР
СБУ разоблачила 17-летнюю агентку ГРУ РФ, которая помогала врагу готовить обстрел Бурштынской ТЭС. Фото

Ольга Ганюкова
Расследование
2 минуты
1,0 т.
СБУ разоблачила несовершеннолетнюю агентку российской разведки, которая готовила удары по стратегическому энергетическому объекту Прикарпатья. 17-летняя девушка по заданию ГРУ РФ собирала разведданные о Бурштынской ТЭС и ее подстанции, фотографируя объект и фиксируя координаты на карте.

Благодаря оперативной работе контрразведчиков агентку задержали на горячем, предотвратив возможные обстрелы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Контрразведка СБУ установила, что выпускница местного техникума попала в поле зрения российских спецслужб из-за объявления о поиске работы в интернете. После дистанционной вербовки ей обещали "легкие заработки" за сбор информации о ТЭС.

Агент сначала ехала на такси из Ивано-Франковска, а к энергетическому объекту направлялась пешком, фотографируя здания и привязывая их к координатам на карте.

В частности, фигурантка проводила доразведку возле ТЭС, чтобы выяснить ее техническое состояние после предыдущих обстрелов, сфотографировать внешний периметр объекта и "отчитаться" вражеской спецслужбе.

СБУ изъяла смартфон с разведданными и контакты куратора, а во время обыска в доме – еще четыре мобильных телефона, которые она использовала для конспирации.

Сейчас 17-летней подозреваемой сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Девушка находится под стражей без права внесения залога, ей грозит до 10 лет заключения.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили еще одного агента российской ФСБ, который шпионил за аэродромами в Черкасской области. Предателем оказался 21-летний студент одного из региональных университетов.

Также OBOZ.UA сообщал, что Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агентку ФСБ, которая работала на врага в приграничном регионе. Женщина корректировала ракетные и артиллерийские удары РФ по территории Сумской области.

