Пытался 'залечь на дно': СБУ разоблачила агента ФСБ, который шпионил за аэродромами Сил обороны в Черкасской области. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили еще одного агента российской ФСБ, который шпионил за аэродромами в Черкасской области. Предателем оказался 21-летний студент одного из региональных университетов.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 2 февраля. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила агента ФСБ, который по заданию врага пытался обнаружить и передать рашистам координаты аэродромов в Черкасской области", – говорится в сообщении.

Подробности дела

По информации следствия, молодой человек привлек внимание российских спецслужб, когда искал быстрых заработков в Telegram-каналах. В случае обнаружения аэродромов злоумышленник должен был дополнительно собирать сведения о наличии боевой авиации и личного состава на режимных объектах.

Для сбора развединформации завербованный передвигался по местности и с расстояния фиксировал на фото элементы аэродромной инфраструктуры. Впоследствии, из соображений конспирации, он переехал в Киев, рассчитывая некоторое время скрываться в большом городе, а затем возобновить шпионскую деятельность в пользу врага. Контрразведка СБУ разоблачила фигуранта и задержала его в столице.

Параллельно Служба безопасности приняла меры для усиления защиты объектов Сил обороны. Во время обысков у подозреваемого изъяли смартфон, с помощью которого он поддерживал связь с куратором из ФСБ. Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

"Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

Напомним, накануне СБУ предотвратила еще одну российскую диверсию на объектах "Укрзализныци". В частности, в Хмельницкой области силовики задержали несовершеннолетнего, который по заданию ФСБ готовил подрыв на железнодорожной станции. Предателем оказался 16-летний парень.

Также OBOZ.UA сообщал, СБУ задержала военного, который сливал врагу данные об украинских системах ПВО и боевых позициях авиации. Информатор действовал на Николаевщине и работал на российские спецслужбы, предоставляя разведданные об аэродромах и подразделениях противовоздушной обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!