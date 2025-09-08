Работал на врага: СБУ задержала бывшего моряка, который готовил теракты в Одессе по заказу ФСБ. Фото

Служба безопасности Украины предотвратила новую серию террористических актов в Одессе. Правоохранители задержали агента российской ФСБ, который изготавливал самодельные взрывные устройства для подрывов в портовом городе.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Что известно

По данным контрразведки, задержанный координировал свою деятельность с российскими спецслужбами и закладывал готовую взрывчатку в тайниках на морском побережье, передавая координаты куратору в ФСБ. После этого исполнители получали геолокации тайников и забирали взрывные устройства для организации терактов.

По материалам следствия, агентом оказался 60-летний одессит, который ранее работал моряком на торговом судне. После выхода на пенсию он был завербован ФСБ во время пребывания у сестры в России в начале полномасштабной войны. Вернувшись в Украину через третьи страны, агент сначала выполнял "тестовые" задания, собирая информацию о последствиях вражеских обстрелов в Одессе и отчитывался об этом куратору.

Позже он получил инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и определению "приоритетных" мест закладки взрывчатки на морском побережье. Установлено, что агент "усиливал" взрывчатку металлическими гайками и болтами, а также оснащал ее мобильными телефонами для дистанционного подрыва. Готовые СВУ он оставлял в тайниках и передавал их координаты куратору в ФСБ, который затем направлял их исполнителям терактов.

Ранее украинские спецслужбы задержали одну из террористок в июле этого года, когда она пыталась взорвать областной ТЦК в Одессе.

Во время обыска по месту жительства задержанного СБУ изъяла смартфон, с которого он контактировал с ФСБ. Следователи сообщили агенту о подозрении по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. За совершенное ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, 25 августа сотрудники СБУ разоблачили в Чернигове агента российской ФСБ, которая готовила вражеские удары по северным регионам нашей страны. Предательницей оказалась 39-летняя местная жительница.

Как сообщал OBOZ.UA, на Полтавщине сотрудники СБУ задержали агента, который корректировал вражеские атаки на Украину и фиксировал их последствия. Предателем оказался 18-летний студент технического колледжа.

