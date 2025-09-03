Искал 'легких денег': СБУ задержала 18-летнего студента, который корректировал российские атаки на Украину и фиксировал их последствия. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента, который корректировал вражеские атаки на Украину и фиксировал их последствия. Предателем оказался 18-летний студент технического колледжа с Полтавщины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ 3 сентября. Юноше грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Контрразведка Службы безопасности задержала российского агента, который шпионил для врага в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. Злоумышленник готовил новые воздушные атаки РФ по этим регионам", – говорится в сообщении.

Детали дела

По данным следствия, главной задачей задержанного корректировщика было выявление оперативных аэродромов Сил обороны и позиций систем ПВО с последующей передачей их координат врагу. Российские спецслужбы обратили внимание на парня после того, как он искал "легкий заработок" в Telegram-каналах.

Для сбора разведданных юноша путешествовал по центральным регионам Украины, где незаметно фотографировал потенциальные цели и последствия российских обстрелов. В случае обнаружения авиационных объектов агент планировал установить вокруг них специальные "маячки" с удаленным доступом, чтобы оккупанты могли отслеживать передвижения авиации и дислокацию мобильных групп ПВО и наносить по ним удары.

Правоохранители задержали студента

СБУ вовремя разоблачила деятельность предателя и задержала еще до установки шпионского оборудования. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами переписки с куратором и мини-камеры, предназначенные для корректировки воздушных атак врага.

"Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Чернигове агента российской ФСБ, которая готовила вражеские удары по северным регионам нашей страны. Предательницей оказалась 39-летняя местная жительница.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области правоохранители задержали еще одну вражескую агентку, которая помогала российской армии наносить удары по Дружковке. На Россию работала продавщица местного магазина.

