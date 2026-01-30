Пытался установить GPS-трекер на ЛЭП: предатель, готовивший российский удар по Ровенской АЭС, проведет за решеткой 15 лет

В Ровенской области суд назначил 15 лет заключения с конфискацией имущества агенту РФ, который готовил воздушный удар по линиям электропередач Ровенской атомной электростанции. Мужчину задержали в мае 2025 года при попытке установить GPS-трекер на одну из магистральных опор ЛЭП.

Служба безопасности Украины сообщила, что агент действовал по прямым инструкциям российского куратора. В материалах дела указано, что по координатам установленного трекера российские террористические войска планировали нанести удар дронами по энергетической инфраструктуре.

В СБУ уточнили, что во время задержания у злоумышленника изъяли само GPS-устройство и смартфон. В телефоне содержались доказательства контактов с представителем спецслужб РФ, в частности переписка и другие цифровые следы сотрудничества.

Приговор вынесли по материалам контрразведки и следователей Службы безопасности Украины. Речь идет о диверсии, совершенной в условиях военного положения, за которую предусмотрено суровое наказание.

Попытка диверсии

Как установило расследование, наведением российской атаки занимался завербованный врагом бывший работник цеха хозяйственного обеспечения на Ривненской АЭС. Он хорошо ориентировался на местности и знал расположение ключевых объектов энергетической инфраструктуры.

Сначала агент осуществлял скрытые разведвылазки к периметру высоковольтных линий. Он пытался действовать в обход постов охраны режимного объекта, проверял маршруты и фиксировал детали на месте. Впоследствии, по инструкции куратора из РФ, приобрел GPS-трекер и прибыл к ЛЭП, чтобы установить его на опоре.

Детали дела

Контрразведчики СБУ задержали мужчину с поличным в момент попытки монтажа трекера. По данным следствия, в случае успеха координаты устройства должны были использовать для удара дронами по высоковольтным линиям электропередач, которые питают Ровенскую АЭС.

Целью атаки, по информации СБУ, было обесточивание части северных регионов Украины. Суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины. Расследование проводили сотрудники СБУ в Ровенской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

