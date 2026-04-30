Пытал побратимов в российском плену: суд продлил арест военному Бобылеву

Печерский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения для военного Максима Бобылева до 27 июня. Его подозревают в пытках побратимов во время пребывания в российском плену.

Об этом 29 апреля "Укринформу" сообщила судья-спикер этого суда Мария Пилаева. "Суд продлил (срок действия меры пресечения – Ред.) до 27.06.2026", – сказала она.

Ранее, в марте, суд продлил меру пресечения Бобилеву – содержание под стражей – до 29 апреля 2026 года.

Известно, что в подозрении военного четыре эпизода и пятеро потерпевших, которые дали показания.

Дело Бобилева

Херсонец Максим Бобылев был военнослужащим 137-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины. Он попал в плен в районе поселка Чаплинка – граница Херсонщины и Крыма.

С июля 2022 года по июнь 2024-го Бобылева удерживали в бывшей Калининской исправительной колонии в оккупированной Горловке Донецкой области. По данным следствия, Бобылев не только проявлял лояльность к администрации колонии, но и лично участвовал в избиениях украинских военных.

Сейчас ему инкриминируют четыре эпизода насилия с пятью пострадавшими.

Бобылева вернули из плена в июле 2024-го, однако уже через несколько недель его задержали. С тех пор он находится под стражей.

Сам Бобылев свою вину не признает, причем в суде он заявил, что пока не будет давать показания, но готов сделать это после рассмотрения всех доказательств.

