Российский оккупант Михаил Соколов, который подписал контракт с минобороны РФ, но потом передумал воевать, рассказал об издевательствах в путинской армии. По словам 18-летнего россиянина, после попытки бегства командиры поймали его, привязали к дереву и держали в клетке.

Также он признался, что купился на обещания "легкой службы", но в итоге оказался в штурмовом подразделении. Об этом сообщает проект "Хочу найти".

Обман с контрактом

Соколов пожаловался, что решил подписать контракт с минобороны РФ, поверив обещаниям, что служба продлится всего один год. Однако реальность оказалась иной, и сразу после оформления документов его отправили в штурмовое подразделение.

Командование быстро "разъяснило" новобранцу, что никаких годовых контрактов на самом деле не существует и воевать ему придется до конца войны.

Пытки холодом и издевательства

Осознав масштаб обмана после разговоров с сослуживцами, оккупант предпринял попытку побега, однако его поймали, после чего начались показательные издевательства.

Его посадили в клетку под открытым небом, где он провел 19 дней. По словам Соколова, условия были за гранью человеческих: его постоянно держали прикованным наручниками, регулярно избивали и морили голодом.

Также он пожаловался, что едва не погиб от переохлаждения, находясь в клетке под открытым небом. Спустя несколько недель издевательства сменились грабежом. Когда его перевели из клетки в блиндаж, командиры начали открыто вымогать деньги.

Систематическая практика

Практика издевательств и удержания сослуживцев в клетках широко распространена во многих подразделениях армии РФ. Для одних это заканчивается отправкой в "мясные" штурмы, у других отбирают все деньги, а некоторых могут просто убить.

Высшее военное руководство РФ игнорирует эти факты, отдавая приоритет отчетам о захваченных территориях, в то время как жизни солдат и человеческое достоинство не имеют для системы никакой ценности.

