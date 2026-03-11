Военному ВСУ, которого подозревают в пытках побратимов в российском плену, продлили арест: подробности дела

Печерский районный суд Киева оставил под стражей до 29 апреля военного и бывшего пленного Максима Бобылева. Херсонца Бобылева обвиняют в пытках украинцев, которые вместе с ним находились в российском плену.

На следующих заседаниях суда планируется рассмотреть видео следственных экспериментов с потерпевшими, опознания, выводы экспертиз, негласные следственные розыскные действия и другие доказательства. Также планируется заслушать потерпевших, свидетелей и самого подозреваемого.

Плен

Пока суд успел посмотреть видео следственного эксперимента с одним из потерпевших, а также ролик, который тиражировали российские пропагандисты.

На последнем Бобылев рассказывает, как сдался в плен в начале 2022 года, об украинской армии и почему подписал контракт (потому что была возможность "получить квартиру и льготы").

Его батальон 24 февраля 2022 года нес боевое дежурство вдоль границы "под Крымом". Когда прозвучала боевая тревога, бойцы стали на позиции, практически сразу начался обстрел из РСЗО из Крыма.

"Прибежал к нам командир, спросил живы ли мы, и исчез в неизвестном направлении после этого. И так же и остальные офицеры. Затем в 6.30-7:00 утра начала ехать техника. Игде-то в 7.30-7.40 нас взяли в плен", – рассказывает Бобилев на записи.

Пытки

Также судьи успели пересмотреть видеозапись следственного эксперимента с участием потерпевшего по делу, Михаила К., который вместе с Бобилевым находился в плену.

В избиениях в колонии на оккупированных территориях сперва участвовали "вертухаи", то есть, сами сотрудники колонии, а позже к ним присоединился и Бобилев.

"Ему дали дубинку. Он подошел и ударил меня по спине – вот так", – рассказал и показал потерпевший.

Позиция прокуратуры

Прокурор Офиса генпрокурора Дмитрий Марцин сообщил, что в соответствии с предварительно определенным порядком рассмотрения дела, на следующих заседаниях будет рассматриваться видео следственных экспериментов с другими потерпевшими, опознания, выводы экспертиз, негласные следственные розыскные действия и другие доказательства.

После этого планируется опрос в суде потерпевших, свидетелей и самого обвиняемого.

Он объяснил, почему прокуратура ходатайствовала о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей – потому что 13 марта срок действия предыдущей меры заканчивается. По словам Дмитрия Марцына, еще "не уменьшились и продолжают существовать риски, в частности риск сокрытия от суда, риск незаконно влиять на свидетелей в этом уголовном производстве, препятствовать уголовному производству другим путем".

Детали дела

Херсонец Максим Бобилев был военнослужащим 137-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины. Он попал в плен в районе поселка Чаплинка – граница Херсонщины и Крыма.

С июля 2022 года по июнь 2024-го Бобылева удерживали в бывшей Калининской исправительной колонии в оккупированной Горловке Донецкой области. По данным следствия, Бобылев не только проявлял лояльность к администрации колонии, но и лично участвовал в избиениях украинских военных.

Сейчас ему инкриминируют четыре эпизода насилия с пятью пострадавшими.

Бобылева вернули из плена в июле 2024-го, однако уже через несколько недель его задержали. С тех пор он находится под стражей.

Сам Бобылев свою вину не признает, причем в суде он заявил, что пока не будет давать показания, но готов сделать это после рассмотрения всех доказательств.

