Пять лет за нападение на работника ТЦК: в Харькове осудили мужчину, который пытался отбить брата во время мобилизации

В Харькове осудили мужчину, который в 2024 году распылил в лицо военнослужащего ТЦК газовый баллончик, что повлекло химический ожог глаз. Гражданин пытался таким образом помешать мобилизации своего брата.

За это он получил пять лет лишения свободы, но в итоге был освобожден от отбывания наказания. Об этом говорится в приговоре Салтовского районного суда Харькова от 28 января.

Подробности инцидента

Как установили следователи, брата мужчины собирались мобилизовать после прохождения ВВК. Обвиняемый прибыл в ТЦК, имея с собой газовый баллончик.

"Он начал провоцировать конфликт с присутствующими в то время в помещении рядом с дежурной частью военнослужащими с целью отвлечения их внимания и бдительности", – сказано в документе.

К мужчине подошел военный и сказал ему покинуть помещение. Тогда обвиняемый приказал своему брату, чтобы он бежал в сторону выхода из помещения, и сопроводил его к входной двери. Сам же он стал в дверном проеме, чтобы помешать военнослужащим остановить его брата, который подлежал мобилизации. Затем мужчина распылил газ из баллончика в лицо военного.

Свою вину он признал. Гражданина приговорили к пяти годам лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Теперь мужчина должен периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки документов. Инцидент произошел в Салтовском районе города во время проведения мобилизационных мероприятий. Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия.

