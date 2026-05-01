'Просим предоставить доказательства': компания Fire Point обратилась в НАБУ относительно достоверности записей 'Миндичгейта', обнародованных в медиа

Украинская оборонная компания Fire Point обратилась в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой подтвердить или опровергнуть подлинность обнародованных в СМИ последних фрагментов так называемых пленок Миндича, где упоминается компания. В Fire Point называют распространенную информацию недостоверной, и отмечают, что она наносит ущерб репутации предприятию.

Видео дня

Речь идет о новых записях по делу "Мидас", которые обнародовала "Украинская правда". Официальное письмо в НАБУ продемонстрировал в сети соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман.

О чем речь

В последних фрагментах указанных пленок бизнесмен Тимур Миндич якобы обсуждает с человеком, похожим на бывшего министра обороны, секретаря СНБО Рустема Умерова, деятельность фирмы Fire Point и возможную продажу компании иностранным инвесторам.

Денис Штилерман утверждает, что эта информация о предприятии является недостоверной, а ее публикация наносит ущерб репутации компании. По его словам, распространение непроверенных данных об одной из крупнейших оборонных компаний страны может иметь негативные последствия не только для предприятия, но и для обороноспособности Украины.

В письме к НАБУ указано, что такая информация может создавать ложное впечатление о ее причастности к людям, в отношении которых ведется уголовное производство. Поэтому, представители Fire Point считают обнародованные данные манипулятивными.

Возможно, это монтаж

В Fire Point обращают внимание на суммы, озвученные в записях. Дело в том, что на записи упоминают якобы 311 млрд грн поступлений, тогда как, по словам компании, ее официальный доход за 2025 год составил около 29,3 млрд грн.

Денис Штилерман предполагает, что записи могли быть смонтированы или искажены. Соответственно, Fire Point настаивает на проведении экспертизы для подтверждения подлинности этого фрагмента пленок Миндича.

Отдельно в компании подчеркнули, что Миндич никогда не был ее владельцем или конечным бенефициаром. Там отметили, что любые возможные действия третьих лиц в отношении компании являются их личной ответственностью.

Основатель Fire Point Штилерман заявил о готовности давать показания в рамках уголовного производства.

Что предшествовало

"Украинская правда" опубликовала новые фрагменты пленок Миндича, где фигурируют сам Тимур Миндич, бывший помощник президента Сергей Шефир и Рустем Умеров.

Среди прочего, в записях обсуждается сбор 120 миллионов гривен залога для экс-вице-премьера Алексея Чернышева и строительство элитного кооператива "Династия" в Козине, где, по данным журналистов, возводили имения для президента Владимира Зеленского, бывшего главы ОП Андрея Ермака и самого Тимура Миндича.

Напомним, что Тимур Миндич и Андрей Ермак получили повестки в Высший антикоррупционный суд, однако на заседании не появились. Рассмотрение дела было связано с наложением ареста на имущество после проведенных обысков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!