Миндич, "Вова" и "Андрей": журналисты опубликовали новые пленки операции "Мидас"

Журналисты обнародовали новые фрагменты "пленок Миндича", где обсуждается сбор 120 миллионов гривен залога для экс-вице-премьера Алексея Чернышова, в частности через бизнесмена Геннадия Буткевича, который, вероятно, действовал через фирмы-прокладки. Также в записях говорится о строительстве элитного кооператива "Династия" в Козине, где, по данным журналистов, возводили имения для Владимира Зеленского, Андрея Ермака, Чернышова и Тимура Миндича.

Видео дня

Об этом говорится в материале"Украинской правды". По данным НАБУ, операция "Мидас" касается масштабной коррупционной схемы, связанной с незаконным отчуждением государственной земли.

Одним из центральных фигурантов стал бывший вице-премьер-министр и министр национального единства Алексей Чернышов. Следствие считает, что в 2020-2022 годах он мог быть причастен к сделкам с государственной землей, в результате которых государству был нанесен ущерб примерно на 1 миллиард гривен. Именно из-за этого дела Чернышеву было объявлено подозрение и назначен залог в астрономическом размере – 120 миллионов гривен.

"Леша", которому искали деньги

В центре одного из обнародованных разговоров, диалог между Тимуром Миндичем и Сергеем Шефиром, бывшим первым помощником президента Владимира Зеленского и многолетним менеджером студии "Квартал 95". Собеседники обсуждают определенного "Лешу", которому нужно срочно собрать средства – частично "официально", а частично "неофициально".

В контексте дела журналисты почти не сомневаются, что речь идет именно об Алексее Чернышеве. В разговорах звучат фразы, свидетельствующие о сложности легального сбора такой большой суммы. Обсуждаются варианты помощи, консультации по залогу, а также фамилии людей, которые могут присоединиться к процессу.

Среди них упоминается и Геннадий Буткевич. По словам Шефира, Буткевич вряд ли хотел бы участвовать в этой истории официально. "Я не думаю, что Буткевич будет официально участвовать. В общем, конечно, история очень плохая", – говорит он в разговоре.

Речь идет, как предполагают журналисты, о Геннадии Буткевиче – известного бизнесмена из Днепра, владельца крупного инвестиционного фонда и одного из самых влиятельных предпринимателей страны. В еще одном фрагменте Шефир прямо говорит о предстоящей встрече с Буткевичем по ситуации с залогом для Чернышева. Из контекста следует, что его имя уже звучало как одного из потенциальных источников финансирования.

По версии журналистов, Буткевич в итоге мог передать часть средств, однако сделал это не напрямую, а через фирмы-прокладки и подставных лиц, чтобы избежать публичной привязки к этой истории. Именно это породило новую волну вопросов о его роли в неформальном финансировании политического окружения власти.

Кто такие "Вова", "Олег" и "Андрей"

Отдельное внимание привлекли упоминания о загадочных "Вове", "Олеге" и "Андрее"."Я разговаривал с Вовой перед Шабатом... Он говорит, это все какой-то ******", – говорит Миндич в расшифровках.

Журналисты предполагают, что под "Вовой" может идти речь о президенте Владимире Зеленском, хотя прямого подтверждения этого нет. "Олегом" может быть заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, а "Андреем" – глава ОП Андрей Ермак.

Кооператив "Династия" и имения в Козине

Еще один большой блок расследования касается строительства четырех элитных имений в Козине под Киевом. Ранее журналисты Bihus.Info сообщали о возведении коттеджного городка, который получил неофициальное название "Династия". По данным расследователей, дома могли строиться для людей из ближайшего окружения власти.

"Украинская правда" утверждает, что эти четыре дома предназначались для Владимира Зеленского, Андрея Ермака, Алексея Чернышова и самого Тимура Миндича. В новых разговорах Миндич общается с женщиной по имени Наталья, которая занимается строительством. Она прямо называет фамилию Чернышова, говорит о состоянии готовности домов и даже отмечает, что между Миндичем и "Вовой" уже протянут забор.

Также упоминается, что должен приехать "Макс Донец", которого журналисты связывают с начальником личной охраны президента Максимом Донцом. После публикаций журналистов НАБУ и САП открыли уголовное производство, а сами дома были арестованы.

Из обнародованных фрагментов можно сделать вывод, что один из домов в кооперативе действительно мог строиться непосредственно для президента. Пока прямых юридических выводов по этому поводу нет, но сам факт таких разговоров уже есть.

Записи, известные как "пленки Миндича", содержат около 1000 часов разговоров. Лишь часть этих материалов уже привела к подозрениям ряду высокопоставленных чиновников, среди которых представители "Энергоатома", бывший министр энергетики Герман Галущенко и другие чиновники. Сам Тимур Миндич, по информации следствия, в последний момент покинул Украину и сейчас находится в Израиле, куда НАБУ и САП направили документы в рамках процедуры экстрадиции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Тимур Миндич и бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получили повестки в Высший антикоррупционный суд, однако на заседании не появились. Рассмотрение дела было связано с наложением ареста на имущество после проведенных обысков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!