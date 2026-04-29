Прокурора, который устроил пьяное ДТП во Львове, восстановили в должности: все подробности дела. Фото

Прокурора, который навеселе повредил автомобиль во Львове, не уволили с должности после рассмотрения дисциплинарного дела. Дисциплинарная комиссия ограничилась временным запретом на повышение.

Об этом стало известно из решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров от 16 апреля. Вместо увольнения мужчине назначили шесть месяцев запрета на перевод в орган высшего уровня или повышение.

Решение принимали ввиду того, что мужчина имеет хорошую репутацию, опыт работы, награды в частности от президента. Также известно, что ранее он не имел дисциплинарных наказаний и работает в прокуратуре с 2014 года.

Что известно о ДТП

Инцидент произошел в прошлом году 23 октября, около 22:00. По словам свидетелей, нетрезвый мужчина руками и ногами оставил вмятины на дверях припаркованной машины.

Нагрудные камеры правоохранителей, прибывших на место происшествия зафиксировали, что во время проверки документов мужчина показал удостоверение прокурора и участника боевых действий, отрицал свою причастность к инциденту и вел себя агрессивно.

Владелец поврежденного автомобиля прибыл на место с несколькими своими знакомыми. Во время спора один из них ударил прокура. Тот, в свою очередь, нецензурно выражался и отрицал содеянное. Впоследствии он звонил знакомым и просил их о помощи.

Через неделю в Facebook появилось анонимное сообщение, автор которого утверждал, что отец прокурора, бывший заместитель руководителя Западной прокуратуры, в 2020 году был участником ДТП, в котором погибли два человека.

Дисциплинарную жалобу подал руководитель прокурора. Дело рассматривали в закрытом режиме. Через полгода после происшествия сам прокурор признал вину. Также он объяснил, что перед инцидентом употреблял алкоголь. По его словам, он не помнит момента повреждения автомобиля, но допускает, что это произошло.

Он также добавил, что перед происшествием поссорился с группой мужчин, которые распивали алкоголь и высказывались в его адрес. Компания исчезла до приезда правоохранителей, однако знакомые владельца авто, по его словам, тоже вели себя агрессивно. Прокурор отметил, что возместил ущерб и извинился.

Владелец автомобиля в суде рассказал, что повреждения были незначительными и он самостоятельно отремонтировал машину, не ища виновника.

