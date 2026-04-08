В Харькове освободили из-под стражи мужчину, который напал с ножом на работника ТЦК: подробности дела. Фото

Слободской райсуд Харькова в среду, 8 апреля, избрал меру пресечения для Руслана Галимзанова, которого подозревают в нападении с ножом на сотрудника ТЦК. Мужчину отправили под домашний арест по месту регистрации в течение 60 суток и являться по вызову в органы досудебного следствия.

Видео дня

Об этом информирует "Укринформ". Такую меру пресечения просил избрать адвокат подозреваемого, Дмитрий Цыплицкий.

Подробности из зала суда

Во время слушания прокурор Арсений Еремин настаивал на содержании под стражей, обосновывая это тяжестью преступления, повышенной общественной опасностью и агрессией с использованием средств поражения, отсутствием устойчивых соцсвязей и возможностью скрываться от органов следствия.

Адвокат подозреваемого Дмитрий Цыплицкий просил смягчить меру, в частности определить залог, который смогли бы оплатить близкие и друзья его клиента. В конце концов во время дебатов правовед и его клиент попросили о круглосуточном домашнем аресте.

"Мне надо находиться рядом с мамой, мне надо ее поддерживать и заботиться о ней. К сожалению, наша семья состоит только из двух людей: я и мама, больше у нас никого нет, о ней никто больше не может позаботиться. Я не собираюсь никуда убегать, я буду выполнять все требования суда. Я не могу бросить маму", – сказал Галимзанов, пожелав пострадавшему скорейшего выздоровления.

Что говорят стороны заседания

В свою очередь проавзащитник сказал, что они не согласны с формулировками в подозрении, поскольку во время инцидента работник ТЦК не останавливал его клиента и не проверял документы, и речь идет о нарушении процедуры действий группы оповещения.

"Все пятеро свидетелей, как один, говорят, что увидели мужчину, который начал убегать, очевидно увидев их. Они погнались: сначала двое, потом еще двое, потом подъехали на бусе. Где здесь слова, что потерпевший остановил моего клиента? Где здесь попытка объяснить, что они проводят мобилизационные мероприятия? Где здесь просьба предъявить военно-учетные документы, попытка вручить повестку? Остановился автобус, из него выбежали люди и начали догонять моего клиента. Оповещение делается не так. Даже если предположить, что он убегал, работники ТЦК – это не те, кто по закону имеет право догонять и задерживать людей. Работница полиции при этом сама отмечает, что она не вышла из автобуса – ни когда увидела убегающего мужчину, ни когда услышала выстрелы, ни когда услышала звук от разрыва страйкбольной гранаты", – заявил Циплицкий в комментарии СМИ.

В свою очередь, представитель обвинения прокомментировал, что работники ТЦК были в форме с опознавательными знаками, и подозреваемый "понимал, кто к нему приближается". По словам Егорова, мотивом Галимзанова было"уклонение от мобилизации".

В то же время во время слушания стало известно, что подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности, проживает вместе с 77-летней матерью в их собственной квартире, и, согласно госреестрам,не привлекался даже к административной ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове утром 6 апреля произошло нападение на военнослужащих ТЦК СП во время мероприятий оповещения. В попытке убежать гражданский бросил тренировочные гранаты, произвел два выстрела из пневматического пистолета и ударил ножом одного из них, его безотлагательно положили в больницу.

