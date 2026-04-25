Молодой прокурор уехал в Швецию и добился пенсии в 156,7 тыс. грн: теперь он требует доплатить ему 5 млн грн зарплаты

Бывший Николаевский областной прокурор Дмитрий Казак подал иск в Харьковский окружной админсуд с требованием доплатить ему 4,8 млн грн зарплаты. В этом же суде Казак уже добился повышения пенсии до 156,7 тыс. грн в месяц.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Молодой пенсионер считает, что ему (как и другим прокурорам) неправильно считали зарплату на протяжении многих лет.

Находясь в Швеции, молодой прокурор-пенсионер подал иск с требованием пересчитать ему за прошлые периоды зарплаты, которые он получал в Харьковской и Запорожской областных прокуратурах.

Казак посчитал: ему должны доплатить 4,8 млн грн (!). Из них 3,7 млн грн – от Харьковской прокуратуры и еще 1,1 млн грн – от Запорожской облпрокуратуры. Дело в том, что годами прокурорам (и не только им) ограничивали размер окладов решением Кабмина. Вместо того, чтобы применять при расчете актуальный прожиточный минимум, считали ту сумму, на которую хватало средств в бюджете.

Кстати, таким образом рассчитывают зарплаты не только прокурорам. Казак решил, что ему в прокуратуре годами недоплачивали, поэтому, переехав в Швецию, обратился в суд с требованием доплатить.

"Истец просит взыскать с ответчиков материальный ущерб в виде недополученной части заработной платы, предусмотренной ст. 81 Закона Украины "О прокуратуре", причиненной отдельными положениями пункта 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины, которые признаны неконституционными, за период с 01.07.2015 по 13.12.2019 и с 16.12.2019 по 10.09.2020", — говорится в материалах дела.

Харьковский окружной административный суд (именно этот суд уже удовлетворял пенсионные иски Казака) пока оставил иск без движения и дал экс-прокурору 10 дней для исправления неточностей. Дело в том, что Казак должен был подать иск в течение месяца, то есть фактически сразу после увольнения еще в 2024-м. Однако он этого не сделал. Поэтому сейчас должен подать не только требование доплатить ему миллионы гривен, но и просьбу восстановить сроки исковой давности.

Дмитрий Казак, судя по его странице в LinkedIn, продолжает искать работу в Швеции. 36-летний бывший прокурор живет в Линчепинге уже несколько лет. Он может шокировать размером своей пенсии даже обеспеченных шведов – украинец получает от ПФУ 156,7 тыс. грн в месяц.

Пенсию мужчина повышал, уже находясь за границей, куда он выехал, оформив в Украине инвалидность. Именно благодаря инвалидности первую пенсию Казак получил в 29 лет, а с 32 лет он перешел на прокурорскую пенсию. Действующие нормы Закона "О прокуратуре" позволяют работникам с инвалидностью выходить на заслуженный отдых со стажем в 10 лет (если нет инвалидности, прокурорам надо иметь 25 лет стажа).

OBOZ.UA ранее подробно писал о тех прокурорах на пенсии, которые в прошлом году вернули свои космические выплаты. В частности, бывший прокурор Владимир Изотов ежемесячно получает 219 тыс. грн. Это в разы больше, чем зарплата действующего прокурора. Такую космическую сумму чиновник смог получить благодаря справке, которую он принес из родной Кировоградской прокуратуры. В ней говорится, что выплаты за пять лет, кроме оклада и надбавки, достигли 9,9 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!