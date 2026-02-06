Привлекали подчиненных к строительству частных домов: на Полтавщине будут судить трех правоохранителей

На Полтавщине будут судить трех правоохранителей, которые привлекали подчиненных к строительству частных домов. Речь идет, конечно, о руководителях одного из правоохранительных органов области, которые в разгар войны приобрели себе в Полтаве два земельных участка.

Сейчас обвинительный акт в отношении указанных правоохранителей Полтавская облпрокуратура уже передала в суд. Как рассказали в Офисе генпрокурора Украины, фигуранты дела "уволены с должностей и переведены в другие подразделения".

Что известно о деле

По данным следствия, чиновники приобрели в Полтаве два земельных участка с недостроенными домами и планировали обустроить на них частную территорию. Недвижимость оформили на родственников и тещу одного из своих подчиненных, чтобы "скрыть реальных владельцев", считают прокуроры.

И все это происходило на фоне широкомасштабного вторжения российских захватчиков в Украину.

"Чтобы уменьшить расходы, правоохранители отобрали трех подчиненных со строительными навыками и с июня 2023 по декабрь 2024 годов периодически привлекали их к подсобным и внутренним ремонтным работам", – рассказали в ОГПУ.

Причем привлеченным к этим работам правоохранителям по основному месту службы продолжали начислять зарплату и денежное обеспечение. Таким образом, убытки для государственного бюджета составляют почти 300 тыс. грн., отметили прокуроры.

Из какого состояния фигуранты приобрели землю в областном центре, не сообщается.

Так или иначе, однако обвиняемые "уволены с должностей и переведены из Полтавы в другие подразделения", отметили в ОГПУ.

