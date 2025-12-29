Предательница Украины, которая помогала оккупантам атаковать Покровск, получила 15 лет тюрьмы

Еще одну участницу агентурной сети российской ФСБ приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Женщина передавала врагу данные для ракетных атак по позициям Сил обороны в районе Покровска (Донецкая область).

Как сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины, приговор получила 49-летняя безработная участница агентурной группы ФСБ, которую разоблачили в сентябре 2022 года в Краматорске и Покровске.

Расследование установило, что фигурантка попала в поле зрения российских спецслужб через знакомых, которые после начала полномасштабного вторжения выехали за границу. По данным следствия, женщина корректировала огонь оккупантов по объектам Сил обороны в прифронтовом регионе Донецкой области.

Во время поездок по местности осужденная фиксировала расположение украинских военных подразделений. Полученные сведения отправляла куратору через мессенджер в формате голосовых и графических сообщений.

Во время обысков правоохранители изъяли смартфон с доказательствами общения с представителем российской спецслужбы, которому она передавала информацию. Суд признал агента виновной в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

