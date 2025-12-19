СБУ задержала агента РФ, который пытался обустроить видеоловушки на трассах Днепра. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который хотел обустроить видеоловушки на автотрассах Днепра. Предателем оказался начальник смены по охране одного из местных заводов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 19 декабря. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

"Контрразведка Службы безопасности задержала на Днепропетровщине еще одного российского агента. Злоумышленник отслеживал количество и виды военной техники Сил обороны, которая двигалась в направлении передовой", – говорится в сообщении.

Детали дела

В поле зрения врага злоумышленник попал при поиске "быстрых заработков" в Telegram-каналах.

Для конспиративного сбора разведывательной информации фигурант пытался найти заброшенный гараж вблизи одной из ключевых автомагистралей на выезде из областного центра, где планировал обустроить так называемый наблюдательный пункт.

На первом этапе он собирал координаты блокпостов и стратегических мостов через Днепр, по которым движется украинская бронетехника. С этой целью агент передвигался по городу и пригородам общественным транспортом, скрыто фиксируя геолокации объектов, представляющих интерес для врага.

Впоследствии, по указанию куратора из России, мужчина должен был оборудовать позицию для наблюдения с миникамерой и онлайн-трансляцией вблизи межрегиональной автотрассы. Через видеонаблюдение противник планировал отслеживать движение военных колонн и их численность для подготовки боевых операций.

Наказание для предателя

СБУ своевременно разоблачила преступные намерения, прекратила деятельность агента и задержала его по месту жительства. Во время обыска был изъят мобильный телефон с шифрованным чатом в мессенджере, через который осуществлялась координация с куратором РФ.

По собранным материалам следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по части второй статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения.

"Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

