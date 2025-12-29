Корректировал атаки по киевским ТЭЦ: СБУ задержала агента российских и белорусских спецслужб. Фото и видео

В Киеве сотрудники СБУ задержали агента российских и белорусских спецслужб. Злоумышленник корректировал атаки по объектам критической инфраструктуры – столичных ТЭЦ.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности задержала в Киеве агента, который одновременно работал на российские и белорусские спецслужбы. Так, по заказу пограничного комитета Беларуси он шпионил за локациями Сил обороны, а по указаниям из РФ корректировал атаки рашистов по энергообъектам столичного региона. На основе информации от этого агента оккупанты надеялись вывести из строя ключевые энергогенерирующие предприятия, которые отапливают большую часть жилого фонда и социальной инфраструктуры Киева", – сообщили в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, было задокументировано, как агент сначала вел наблюдение из окна собственной квартиры за периметром одной из столичных ТЭЦ. Затем он проводил доразведку вблизи этого объекта, чтобы выяснить его техническое состояние после недавних вражеских обстрелов Киева. Собранную информацию фигурант направлял вражеским спецслужбам для дальнейших ударов страны-террориста РФ.

В случае выполнения задач, злоумышленник рассчитывал на дальнейшую "эвакуацию" за пределы Украины. Для этого подготовил тактический рюкзак с вещами первой необходимости, которые планировал использовать во время нелегального пересечения границы.

"Впрочем, сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили намерения злоумышленника и задержали его по месту жительства в Киеве. Одновременно были проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций потенциальных "целей", – уточнили в пресс-службе.

По данным следствия, задержанным является местный разнорабочий, которого российские и белорусские спецслужбисты завербовали через Telegram-каналы, где он публиковал прокремлевские комментарии. По факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленник находится под стражей.

