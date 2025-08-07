Получил травму головы, находясь в СЗЧ: в ГБР раскрыли подробности смерти военнослужащего ВСУ венгерского происхождения

Государственное бюро расследований опровергло фейки о якобы отказе расследовать обстоятельства смерти гражданина Украины и этнического венгра Иосифа Шебештеня. В ответ на ложные сообщения, которые распространяет венгерская сторона, ГБР призвало не манипулировать такими заявлениями.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. В Бюро также рассказали о ходе расследования.

"В последние дни в зарубежных и отечественных СМИ вновь появилась информация об обстоятельствах смерти 6 июля 2025 года гражданина Украины – этнического венгра Иосифа Шебештеня. Основной акцент в данных сообщениях делается на, якобы, отказе ГБР расследовать обстоятельства смерти этого военнослужащего. Государственное бюро расследований заявляет, что такие заявления имеют манипулятивный характер и не соответствуют действительности", – отметили в Бюро.

В ведомстве добавили, что в рамках уголовного производства провели судебно-медицинскую экспертизу, допросили свидетелей, в том числе военнослужащих и врачей. Судебно-медицинская экспертиза также не выявила каких-либо признаков насильственной смерти.

Также в ГБР раскрыли подробности смерти военнослужащего Иосифа Шебештеня.

Как отметили в ведомстве, Иосиф Шебештень является гражданином Украины, и его мобилизовали на законных основаниях 14 июня 2025 года после прохождения медкомиссии, которая признала мужчину годным к военной службе.

С 15 июня Шебештеня направили на подготовку в одну из воинских частей, но 18 июня он самовольно покинул место службы, что зафиксировано в официальном акте служебного расследования.

"А уже 19 июня он самостоятельно обратился в Береговскую областную психиатрическую больницу, где сообщил, что плохо себя чувствует, имеет сильную головную боль, а также, по его словам, получил травму головы с подозрением на сотрясение мозга. В этот же день каретой скорой помощи Иосиф Шебештень был доставлен в Береговскую районную больницу, однако врачи не обнаружили у него каких-либо серьезных повреждений", – сообщили в ГБР.

24 июня Иосифа Шебештеня с его согласия перевели в Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи в г. Берегово. 7 июля в Береговское отделение полиции поступило сообщение о том, что 6 июля Иосиф Шебештень умер в медицинском учреждении.

"Во время неотложных следственных действий на осмотре тела признаков насильственной смерти и телесных повреждений не обнаружено. В рамках уголовного производства проведена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, в том числе военнослужащие и врачи. Судебно-медицинская экспертиза также не выявила каких-либо признаков насильственной смерти", – говорится в сообщении ведомства.

Расследование продолжается, подчеркнули в ГБР.

Как сообщал OBOZ.UA:

МИД Венгрии вызвал украинского посла в Будапеште Федора Шандора из-за смерти 45-летнего жителя Закарпатья Иосифа Шебештеня. Украину обвинили в том, что мужчина якобы мог умереть после избиения представителями ТЦК. Впрочем, никаких убедительных доказательств венгерские власти не предоставили.

Будапешт ввел ограничения против трех представителей ВСУ, обвинив их в смерти этнического венгра Иосифа Шебештеня. Глава МИД Андрей Сибига назвал это решение абсурдом. Дипломат подчеркнул, что Киев не потерпит подобного неуважения к своим военным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство требует, чтобы Европейский Союз принял меры против "принудительного призыва" в армию в Украине. Он продолжил произносить манипулятивные комментарии относительно смерти украинского военнослужащего венгерского происхождения Иосифа Шебештеня, которого якобы избили работники ТЦК.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявления венгерских СМИ о смерти украинского военнослужащего венгерского происхождения Иосифа Шебештеня из-за якобы избиения в ТЦК и "насильственной мобилизации". В МИД назвали эти комментарии манипулятивными и выгодными для российской пропаганды.

