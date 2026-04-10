Поймали с поличным: СБУ задержала иностранного киллера, который по заказу России пытался застрелить высокопоставленного чиновника ВМС

Служба безопасности Украины задержала с поличным киллера, который пытался убить высокопоставленного чиновника Сил обороны Украины. Он действовал по заказу России, за совершенное ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщила СБУ. Наемным российским агентом является 37-летний иностранец, который недавно приехал в Украину под видом туриста.

Что известно

Департамент контрразведки СБУ совместно с управлением Службы безопасности в Одесской области сорвал попытку оккупантов совершить заказное убийство высокопоставленного офицера Военно-Морских сил ВСУ.

Исполнителем преступления оказался 37-летний житель одной из Балканских стран, которого завербовала Россия. Он в феврале этого года приехал в Киев под видом туриста, а затем поехал в Одессу выполнять российский заказ.

Его задержали с поличным, когда он выполнял "задание".

"Как установило расследование, в день покушения киллер с пистолетом и двумя снаряженными магазинамзанял позицию возле выезда из жилого комплекса, где проживает украинский офицер", – говорится в сообщении СБУ.

Там злоумышленник, надев балаклаву, делал вид, что ремонтирует велосипед, при этом ожидая автомобиля, за рулем которого находился военнослужащий.

Когда авто подъехало, агент бросил велосипед под колеса машины и пытался открыть огонь по водителю.

В этот момент киллера задержана оперативная группа контрразведки и спецназовцев ЦСО "А" СБУ, которая уже длительное время держала фигуранта в поле зрения и задокументировала каждый его шаг.

Как действовал российский агент

Приехав в Одессу, российский агент получил от куратора из РФ геолокацию тайника, из которого забрал пистолет с глушителем и патронами.

"Далее фигурант отслеживал основные места пребывания и маршруты движения потенциальной жертвы, после чего "согласовал" с российским спецслужбистом локацию запланированного покушения", – отметила СБУ.

Для конспирации киллер регулярно менял квартиры и гостиничные номера, которые арендовал в Одессе.

Следователи Службы безопасности сообщили иностранцу о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта). Злоумышленника взяли под стражу, теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили под процессуальным руководством областной прокуратуры.

