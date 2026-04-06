СБУ разоблачила корректировщика ФСБ, который наводил российские атаки на Краматорск: какое наказание грозит

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного агента, который работал на ФСБ и помогал оккупантам обстреливать Краматорск. Он корректировал атаки врага по городу, отслеживал места расположения наших защитников, а также должен был передать координаты логистических складов с вооружением Сил обороны.

Об этом сообщила СБУ. За содеянное злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента ФСБ. Предателем оказался местный безработный. В поле зрения российской спецслужбы он попал в чатах Telegram-каналов, когда искал "легкие заработки" в октябре 2025 года.

Злоумышленник корректировал воздушные атаки захватчиков по Краматорску. Также фиксировал места сосредоточения и техники ВСУ.

"Установлено, что фигурант отслеживал места сосредоточения личного состава и техники Сил обороны, по которым враг планировал ударить из различных видов вооружения, включая полуторатонные авиабомбы ФАБ-1500 с крылатым модулем", – отметила СБУ.

Кроме того, агент должен был выявить и передать ФСБ координаты еще одних потенциальных "целей" – логистических складов с вооружением, боеприпасами и амуницией украинских войск.

Чтобы собрать данные, мужчина обходил местность, а затем обозначал геолокации на гугл-картах и сохранял соответствующие скриншоты на своем смартфоне.

Кроме этого, предатель во время общения со знакомыми завуалированно выспрашивал информацию о защитниках Донетчины, чтобы использовать ее для работы на врага.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали действия злоумышленника и задержали его.

Во время обысков в его доме изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага. Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

