Поймали с поличным: СБУ задержала агента РФ, которая пыталась взорвать авто полицейского в Днепре. Фото

Служба безопасности Украины задержала российского агента, которая планировала взорвать полицейское авто в Днепре. Злоумышленницей оказалась 38-летняя наркозависимая женщина из Харькова.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 17 октября. Фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы.

"Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку спецслужб РФ осуществить теракт в Днепре. По результатам действий на опережение в прифронтовом городе задержан российский агент, которая готовила подрыв авто чиновника Национальной полиции", – говорится в сообщении.

Детали дела

Во внимание врага женщина попала через Telegram-каналы во время поиска денег "на дозу". После вербовки вражеский куратор направил женщину в Днепр, где она сначала забрала из тайника рюкзак с подготовленным взрывным устройством, а затем по его указаниям отправилась к месту закладки СВУ.

СБУ задержала фигурантку "на горячем", когда она пыталась заложить взрывчатку под автомобиль правоохранителя в одном из жилых районов города.

В момент задержания российские спецслужбы пытались дистанционно активировать взрывчатку, но контрразведка СБУ заблаговременно нейтрализовала СВУ и предотвратила его детонацию.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт).

"Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

Напомним, ранее СБУ совместно с Национальной полицией задержали российского агента, который планировал взорвать авто украинских военных на Харьковщине. Подозреваемым оказался 53-летний местный житель, его завербовали российские спецслужбы через Telegram-канал.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области агента российской ФСБ, который наводил авиабомбы на позиции украинских бойцов. 52-летний безработный привлек внимание врага своими пророссийскими комментариями в Telegram.

