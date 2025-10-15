Обходил территорию: СБУ задержала в Донецкой области агента ФСБ, который наводил авиабомбы на позиции Сил обороны. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), который наводил авиабомбы на позиции украинских бойцов. Речь идет о 52-летнем безработном: он привлек внимание врага своими пророссийскими комментариями в Telegram.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ 15 октября. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности задержала еще одного российского агента в Донецкой области. По заказу ФСБ он корректировал ракетно-бомбовые и дроновые атаки рашистов по Краматорску и его окрестностям", – говорится в сообщении.

Детали дела

По информации следствия, враг планировал нанести удары по запасным командным пунктам, логистическим складам ВСУ и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции, которые действуют на восточном направлении, используя координаты, переданные своим агентом.

Предатель осуществлял разведку на территории громады, обозначая на Google-картах места скопления личного состава и военной техники, а также фиксировал адреса зданий и закрытых объектов, где, по его мнению, могли храниться оружие, боеприпасы и амуниция украинских военных.

Служба безопасности Украины заблаговременно выявила деятельность агента и провела комплекс мероприятий для защиты позиций Сил обороны.

Злоумышленника задержали, а в ходе обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом. Сейчас фигуранту объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

Напомним, ранее СБУ задержала дезертира, который по заказу России готовил теракт в центре Запорожья. Предателем оказался 37-летний мобилизованный из Мирнограда Донецкой области, который совершил СВЧ и скрывался в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала агента российской ФСБ, который собирал информацию для нового массированного ракетного удара по Миргороду на Полтавщине. Злоумышленник передавал врагу данные об оборонных и энергетических объектах города.

