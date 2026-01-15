Похищали людей и требовали выкуп: полиция задержала 13 преступников в трех регионах Украины. Фото и видео

Полиция задержала 13 человек, которых подозревают в похищении людей и вымогательстве более 60 тыс. долларов в трех регионах Украины. Операции состоялись в Киевской, Львовской и Кировоградской областях с начала 2025 года. Правоохранители задокументировали угрозы, избиения и незаконное лишение свободы потерпевших.

Видео дня

Информацию о разоблаченных эпизодах обнародовал Telegram-канал Офиса Генерального прокурора. В сообщении указано, что все преступления совершались в условиях военного положения и сопровождались давлением на жертв. "Зафиксированы факты физического и психологического насилия, а также похищения людей", – говорится в официальном заявлении.

Три региона дел

На Киевщине правоохранители сообщили о подозрении шести лицам, которые требовали у жительницы области 38 тыс. долларов США за вымышленный долг ее сына. По данным следствия, подозреваемые угрожали применением насилия к родственникам женщины. Всех фигурантов задержали во время передачи средств, изъяли деньги и другие вещественные доказательства.

Во Львове задержали двух мужчин, которые незаконно лишили свободы 40-летнего жителя города с инвалидностью I группы. За его освобождение требовали 25 тыс. долларов США. Потерпевшего удерживали почти 10 часов, угрожали ножом и избивали. После обращения жены к правоохранителям преступление прекратили, подозреваемых взяли под стражу.

Банда на Кировоградщине

На Кировоградщине разоблачили организованную группу из восьми человек, которая системно занималась вымогательством после освобождения из мест лишения свободы. По данным следствия, фигуранты угрожали потерпевшим, применяли психологическое давление и физическое насилие, а также заставляли оформлять кредиты. Пятерых участников уже задержали, остальных объявили в розыск.

Отдельно правоохранители сообщили о задержании в области так называемого криминального авторитета по прозвищу "русский" и членов его группировки. Они длительное время терроризировали предпринимателей и жителей Александрии, регулярно приходили к потерпевшим и требовали деньги под вымышленными предлогами. Суммы таких "долгов" колебались от 3 000 до 10 000 долларов, а в случае отказа злоумышленники отбирали имущество.

Задержание произошло 13 января во время получения 3 000 долларов так называемого долга. Операцию провели оперативники управления стратегических расследований Нацполиции совместно с работниками СБУ при силовой поддержке спецподразделений. Подозреваемым инкриминируют, в частности, ч. 4 ст. 189 УК Украины, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГБР задержали полицейского из Черновцов, который помогал военнообязанным из Харькова незаконно выезжать в страны Евросоюза. После разоблачения канала и задержания организатора мужчина скрывался от следствия.