Подталкивает ли безработица к сотрудничеству с врагом: появились данные о коллаборационистах

70 % коллаборационистов, пошедших на сотрудничество с врагом, на момент совершения преступления были безработными, и лишь 30 % имели официальную работу. Это свидетельствует о том, что экономическая нестабильность была одним из важных факторов, повышавших уязвимость людей, чем и пользовались оккупационные власти.

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Гендерный анализ осужденных за коллаборационную деятельность показал, что женщины чаще оказывались более социально и экономически уязвимыми, большинство находилось в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщили в проекте "Хочу к своим".

Что известно

Исследование осужденных коллаборационистов, проведенное учеными Пенитенциарной академии Украины, свидетельствует, что экономическая нестабильность действительно была одним из факторов, которые делали человека более уязвимым к влиянию оккупационных властей.

Так, на момент совершения преступления 70% осужденных за коллаборационную деятельность не имели постоянной работы и лишь 30% были официально трудоустроены, чем и воспользовалась оккупационная власть. Эти результаты согласуются и с данными Офиса генерального прокурора Украины.

"Для части таких людей сотрудничество с оккупационной администрацией было не столько идеологическим выбором, сколько попыткой выжить в условиях войны, потери доходов и социальной неопределенности. Оккупационные власти целенаправленно использовали эту уязвимость, предлагая работу, должности и относительную материальную стабильность", – говорится в материале.

Однако анализ показал, что предателями были не только социально незащищенные категории населения. Среди работающих 86% были заняты в частном секторе и лишь 14% – в государственном.

"Большинство мужчин работали в сферах строительства, транспорта, промышленности, торговли и услуг. Именно эти отрасли были критически важными для функционирования оккупационной инфраструктуры, поэтому российские оккупационные администрации активно привлекали их работников к выполнению вспомогательных и технических функций", – отмечается в проекте.

В государственном секторе работало меньшее количество осужденных, однако его роль имела особое значение. Поскольку сотрудничество отдельных представителей местного самоуправления, образования или здравоохранения позволяло оккупационным властям создавать иллюзию "нормальной жизни" и легитимизировать собственное присутствие на захваченных территориях.

Гендерный анализ осужденных за коллаборационизм

Анализ показал, что женщины-коллаборационистки чаще оказывались более социально и экономически уязвимыми. Большинство из них перед совершением преступления находились в сложных жизненных обстоятельствах, испытывали финансовые трудности, потеряли работу или попадали в другие кризисные ситуации.

"В целом результаты исследования свидетельствуют, что экономическая нестабильность и отсутствие постоянной занятости были одними из ключевых факторов, которые повышали уязвимость людей к влиянию оккупационных властей", – подвели итоги в проекте.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что житель Одесской области сдавал оккупантам координаты ВСУ и поплатился за это. Мужчина сам вышел на представителей спецслужб РФ и за деньги передавал им данные о подразделениях украинских военных.

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