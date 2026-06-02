Сам вышел на контакт с врагом: житель Одесской области сливал оккупантам координаты ВСУ и поплатился

Одесская прокуратура направила в суд дело о государственной измене в отношении 41-летнего жителя Измаила, который сливал врагу координаты ВСУ. Мужчина сам вышел на представителей спецслужб РФ и за деньги передавал им данные о подразделениях украинских военных.

Видео дня

Об этом сообщили в проекте "Хочу к своим". За содеянное ему теперь грозит до 15 лет заключения или пожизненное.

Что известно

Прокуратура направила в суд дело о государственной измене в отношении 41-летнего жителя Измаила Одесской области.

Отмечается, что в сентябре прошлого года мужчина сам нашел представителей российских спецслужб в Telegram. Он за деньги передавал им координаты подразделений ВСУ и Нацгвардии в Одесской области. Кроме того, пытался привлечь к этому других людей.

"Для уточнения локаций измаилец присылал скриншоты Google Maps с обозначением военных объектов и техники. Также пытался привлечь к сотрудничеству с врагом других людей", – говорится в материале.

За совершенное в условиях военного положения мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сообщается, что всего в 2026 году в Одесской области подозрение в государственной измене уже получили 17 человек – 12 мужчин и 5 женщин. Сейчас эти все дела прокуроры готовят к рассмотрению в суде.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента РФ, который занимался корректировкой вражеских ударов по Полтавской области. Предателем оказался местный безработный.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!