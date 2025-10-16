Переправляли уклонистов через Дунай: в Измаиле пограничники ликвидировали 'подводный стартап'. Фото

В Одесской области пограничники разоблачили 41-летнего жителя города Измаил, который организовал схему незаконного выезда мужчин за пределы страны. Он наладил переправку уклонистов через Дунай подводным путем.

Об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины. "В Измаиле пограничники пресекли деятельность местного организатора "подводного туризма", – отметили там.

В ГПСУ рассказали, что организатор схемы на собственном автомобиле перевез клиента в родной город. Чтобы незаметно провезти его через блок-посты, злоумышленник оборудовал тайник из картонных коробок в багажнике своего автомобиля.

За свои услуги – обеспечение гидрокостюмом, подводным скутером и сопровождением к реке Дунай – клиент должен был заплатить 8550 долларов США. Из них 1550 он перечислил на карточку сообщнику задержанного, который пока не установлен.

"Однако план быстрого заработка и "водный круиз" был отменен еще до его начала. Организатора задержали во время передачи ему наличных", – сказано в сообщении.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Его сообщника сейчас разыскивают.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили очередную схему переправки уклонистов через границу Украины в Румынию. Организатор "бизнеса" брал за свои услуги 20 тысяч долларов США.

