За $20 тыс. переправлял уклонистов в Румынию: в Киеве задержали организатора 'бизнеса'. Подробности и фото

Правоохранители Киева разоблачили очередную схему переправки уклонистов через границу Украины. Организатор "бизнеса" брал за свои услуги 20 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

Так, киевские следователи совместно с сотрудниками СБУ разоблачили 35-летнего местного жителя, который организовал незаконный выезд военнообязанных мужчин в соседние страны. Злоумышленник находил "клиентов" среди круга своих знакомых и за вознаграждение в 20 тысяч долларов США обещал обеспечить им незаконное пересечение государственной границы Украины.

"Клиент" должен был самостоятельно добраться до Львовской области, где бы его встретил другой сообщник, который вывез бы его на автомобиле до границы с Румынией вне пунктов пропуска", – уточнили в пресс-службе.

В ходе обыска по месту жительства организатора "бизнеса" полицейские обнаружили и изъяли часть средств – 15 тысяч долларов, которые тот получил от клиента за "услугу". По данному факту начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который, по информации следствия, организовал схему для уклонистов. Злоумышленник за 13 тысяч долларов обещал "решение вопросов" с ТЦК и фиктивное трудоустройство на критически важном предприятии.

