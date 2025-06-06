Передавал врагу координаты мест дислокации ВСУ на Сумщине: в Украине поймали и бросили за решетку агента ФСБ. Фото

На Сумщине отправили в тюрьму агента ФСБ, который корректировал российские артиллерийские удары по приграничным районам. Предателя задержали в июне 2022 года во время контрдиверсионной операции в регионе.

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Вражеский агент получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора.

Злоумышленником оказался 34-летний житель приграничного населенного пункта, бывший работник местной железнодорожной станции. Его дистанционно завербовал сотрудник российской ФСБ, личность которого уже установлена.

Предатель проживал вблизи государственной границы. По указаниям российского куратора он обходил окружающую местность, чтобы обнаружить и сфотографировать позиции украинских военных и передавал координаты через анонимные чаты в мессенджере во время сеансов связи.

Основными целями российских обстрелов, которые корректировал предатель, были укрепленные позиции ВСУ и оборонительные рубежи, которые должны были сдерживать попытки прорыва диверсионных групп из РФ.

Во время обыска у задержанного изъяли технику с доказательствами шпионской деятельности.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 УКУ - государственная измена в условиях военного положения.

Напомним, в СБУ предупредили, что спецслужбы России пытаются вербовать украинцев, выдавая себя за сотрудников украинской Службы безопасности. Россияне дают преступные задания, которые нужно выполнить якобы "в интересах украинского государства".

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины в Николаеве задержала российского информатора, который "сливал" локации и маршруты движения Сил обороны во вражеские Telegram-каналы. Фигурантом оказался 46-летний разнорабочий, ему светит до восьми лет тюрьмы.

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