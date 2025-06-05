Представляются 'сотрудниками СБУ': украинцев предупредили о новой опасной тактике спецслужб РФ

Российские спецслужбы пытаются вербовать украинцев, выдавая себя за сотрудников СБУ. Враг представляется "сотрудником СБУ" и ставит преступные задачи, которые нужно выполнить якобы "в интересах украинского государства".

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Спецоперации "под чужим флагом" по сей день фактически не использовались российскими захватчиками, но они активно пытаются применить этот метод сейчас. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В украинском ведомстве отметили, что в течение последних недель предотвратили несколько подобных преступлений. Также в Службе безопасности призвали украинцев быть бдительными и не поддаваться на провокации врага.

В СБУ объяснили, что российские спецслужбы рассылают украинцам в мессенджеры повестки с требованием явиться на допрос к следователю СБУ из-за якобы открытого уголовного производства. Обычно вымышленным поводом для этого дела является приобретение "запрещенных в Украине товаров".

После этого захватчики выходят на связь с завербованным человеком и предлагают помощь в "закрытии уголовного производства". Чтобы решить этот вопрос, они требуют выполнить поставленные задачи. В частности, враг пытается заставить украинцев проследить за перемещениями какого-либо лица; перенести неизвестные предметы с одного адреса на другой; сделать денежный перевод на неизвестную карточку, которая якобы является счетом для "донатов на ВСУ"; приобрести необходимые химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство; совершить поджог авто Сил обороны или административного здания либо осуществить диверсию.

Кроме того, российские спецслужбы требуют установить вредоносное программное обеспечение, с помощью которого следят за владельцем гаджета. Причем если раньше приоритетными целями вербовки российских спецслужб были подростки, то теперь – пожилые люди.

В случае получения повестки, которая кажется подозрительной, или контактов с неизвестными людьми, которые представляются сотрудниками СБУ, украинцев призывают обращаться в официальный чат-бот Службы безопасности: t.me/spaly_fsb_bot или сообщать о таких случаях на горячую линию СБУ: 0800501482.

Напомним, правоохранители поймали и бросили за решетку гражданина Украины, который оказался агентом российской ФСБ. Мужчина наводил ракеты террористов по Славянской территориальной громаде Донецкой области в обход противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала агента ФСБ России, который устроился на строительство командных пунктов ВСУ и передавал оккупантам их координаты. Его задачей была корректировка ракетных обстрелов со стороны агрессора.

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