Павлоградский химзавод умышленно поставил более 233 тыс. бракованных мин: в СБУ рассказали о ходе дела

В деле о бракованных минах для ВСУ завершено расследование.

Об этом заявил начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец в интервью.

"Обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора ГП НПО Павлоградский химический завод и его заместителя направлен в суд для рассмотрения.

В ходе расследования уголовного производства по факту противодействия законной деятельности ВСУ установлено, что они умышленно осуществили поставку более 233 тысяч непригодных к использованию мин. В частности, 82-миллиметровых минометных выстрелов в количестве 100 тыс. и 120-миллиметровых минометных выстрелов в количестве почти 133 тыс. и этим нанесли ущерб государству в размере 3,3 миллиарда гривен", – рассказал он.

По словам Швеца, также установлено, что помимо прочего, некачественная и несвоевременная поставка минометных выстрелов состоялась с целью препятствования законной деятельности ВСУ.

"Согласно проведенной судебной экспертизе, использование указанных порохов привело к нестабильной работе порохового заряда в целом, и как следствие – невозможности использования минометных выстрелов по назначению в ВСУ.

Фактически, осознавая пропущенные сроки поставки первых партий мин в пользу ВСУ, в августе 2024 года генеральный директор и его заместитель подделали приказ по предприятию об остановке производства якобы из-за его повреждения в результате ракетно-дронных ударов страны-агрессора, что не соответствовало действительности. В дальнейшем фигуранты использовали поддельный приказ для получения справок ТПП Украины и пролонгации срока действия государственных договоров, заключенных с ГП МОУ "Агентство оборонных закупок", что в свою очередь позволило ГП НПО "ПХЗ" избежать начисления штрафных санкций по государственным контрактам", – пояснил он.

Также следствие проверяет версию корыстного мотива совершения уголовного преступления.

"Сейчас проводится досудебное расследование по факту возможного завышения закупочной стоимости порохов отдельных марок производства компании США в компании резидента Великобритании", – добавил Швец.

В ходе расследования производства следователями изъято 480 шт 120-миллиметровых выстрелов и 70 шт 82-миллиметровых минометных выстрелов, которые в дальнейшем направлены для проведения экспертного исследования.

"Возвращенные после экспертизы минометные выстрелы признаны вещественными доказательствами и переданы на ответственное хранение. Решение о судьбе указанных вещественных доказательств будет принято судом при провозглашении приговора по делу.

При этом, КСЛ ВСУ 20 ноября 2024 года вынесено распоряжение о запрете выдачи 82 минометных выстрелов, которые остались в войске, а 23 ноября 2024 года – о запрете выдачи 120 минометных выстрелов, которые остались в войске.

В дальнейшем указанная продукция направлена к производителю для проведения рекламации", – подытожил руководитель ГСУ СБУ.

Дело о поставках бракованных мин ВСУ

29 апреля 2025 года СБУ задержала руководителей оборонного завода на Днепропетровщине, который поставил в ВСУ бракованные мины.

30 апреля Шевченковский районный суд г. Киева арестовал без альтернативного залога экс-руководителя одного из военных представительств Минобороны Михаила Шкуренко и руководителя группы контроля Юрия Яресько. Также суд взял под стражу на 2 месяца без права залога директора Павлоградского химзавода Леонида Шимана.