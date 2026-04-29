Отслеживал боевые позиции ВСУ: в Украине бросили за решетку предателя, который помогал армии РФ на Днепропетровщине

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на агента ФСБ, которого силовики задержали в мае прошлого года в Днепропетровской области. Агент корректировал вражеский огонь во время боев на Новопавловском направлении, когда российские силы хотели прорваться к админгранице области.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. В итоге завербованный получил 15 лет заключения.

Что известно

Как выяснилось, злоумышленник отслеживал боевые позиции украинских минометчиков и артиллеристов, по которым россияне должны были открыть контрбатарейный огонь и нанести авиаудары с применением КАБов.

"Кроме того, агент наводил российские обстрелы на маршруты движения бронетехники и локации складов с боеприпасами украинских войск", – говорится в сообщении силовиков.

Выяснилось, что корректировщиком оказался безработный из фронтового поселка в Покровском районе. Для вербовки российские спецслужбисты привлекли его родственницу, которая проживает в России и сотрудничает с ними.

После вербовки, как сообщается, агент обходил местность вблизи линии фронта, а также пытался "втереться" в доверие к украинским армейцам, чтобы завуалированно выспрашивать у них развединформацию.

"В случае выполнения агентурных задач ФСБ обещала "эвакуировать" его в страну-агрессора", – говорится в сообщении.

Силовики поймали злоумышленника в его съемной квартире, где он пытался скрыться и вместе с тем обезопасили позиции украинской армии. Суд признал его виновным в государственной измене в условиях военного положения.

Напомним, ранее Служба безопасности в Одессе задержала агента российской ФСБ, которая также готовила убийство одного из командиров Сил специальных операций. Внимание врага она привлекла после обращения в московский офис политического проекта Виктора Медведчука "Другая Украина".

Как писал OBOZ.UA, ранее в Хмельницком контрразведка СБУ предотвратила масштабный теракт, который мог привести к многочисленным жертвам. Силовики задержали агента ФСБ, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства в областном центре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!