УкраїнськаУКР
русскийРУС

Могло быть много жертв: СБУ задержала агента ФСБ, который готовил теракт в Хмельницком. Фото

Ольга Ганюкова
Расследование
2 минуты
633
Могло быть много жертв: СБУ задержала агента ФСБ, который готовил теракт в Хмельницком. Фото

В Хмельницком контрразведка СБУ предотвратила масштабный теракт, который мог привести к многочисленным жертвам. Правоохранители задержали агента ФСБ, готовившего подрыв самодельного взрывного устройства в областном центре.

Видео дня

Злоумышленника разоблачили во время подготовки к преступлению. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, взрыв планировали осуществить в месте скопления украинских военных. Для увеличения количества жертв агент намеревался осуществить анонимный звонок на линию 102, чтобы вызвать на место происшествия правоохранителей.

После этого взрывчатку планировали активировать дистанционно именно в момент прибытия полиции. Таким образом враг пытался максимально увеличить количество пострадавших.

Могло быть много жертв: СБУ задержала агента ФСБ, который готовил теракт в Хмельницком. Фото

Сотрудники СБУ разоблачили подготовку теракта на опережение. Агента задержали "на горячем" во время доразведки территории, где он планировал заложить самодельное взрывное устройство.

Как установило расследование, исполнителем был местный житель с наркотической зависимостью, которого завербовали российские спецслужбы. В поле зрения ФСБ он попал во время поиска денег в телеграм-каналах.

После вербовки кураторы из РФ передали ему инструкции по изготовлению взрывчатки из подручных материалов. Параллельно мужчина обходил город, определяя места наибольшего скопления военных.

Могло быть много жертв: СБУ задержала агента ФСБ, который готовил теракт в Хмельницком. Фото

Злоумышленник фиксировал координаты потенциальных целей в цифровых картах, делал фото с привязкой к местности и подыскивал места для закладки взрывчатки. Все собранные данные он передавал своим кураторам для координации подготовки теракта.

Во время обысков у задержанного изъяли готовое самодельное взрывное устройство, а также мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения. Его взяли под стражу без права внесения залога. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Могло быть много жертв: СБУ задержала агента ФСБ, который готовил теракт в Хмельницком. Фото
Могло быть много жертв: СБУ задержала агента ФСБ, который готовил теракт в Хмельницком. Фото
Могло быть много жертв: СБУ задержала агента ФСБ, который готовил теракт в Хмельницком. Фото

Как писал OBOZ.UA, СБУ задержала супругов агентов РФ, которые готовили теракт в Харькове. Злоумышленники изготовили самодельную бомбу и должны были дистанционно взорвать ее в центре города, чтобы вызвать панику среди населения и дестабилизировать ситуацию в прифронтовом городе. Теперь им грозит наказание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe