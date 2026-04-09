Могло быть много жертв: СБУ задержала агента ФСБ, который готовил теракт в Хмельницком. Фото

В Хмельницком контрразведка СБУ предотвратила масштабный теракт, который мог привести к многочисленным жертвам. Правоохранители задержали агента ФСБ, готовившего подрыв самодельного взрывного устройства в областном центре.

Видео дня

Злоумышленника разоблачили во время подготовки к преступлению. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, взрыв планировали осуществить в месте скопления украинских военных. Для увеличения количества жертв агент намеревался осуществить анонимный звонок на линию 102, чтобы вызвать на место происшествия правоохранителей.

После этого взрывчатку планировали активировать дистанционно именно в момент прибытия полиции. Таким образом враг пытался максимально увеличить количество пострадавших.

Сотрудники СБУ разоблачили подготовку теракта на опережение. Агента задержали "на горячем" во время доразведки территории, где он планировал заложить самодельное взрывное устройство.

Как установило расследование, исполнителем был местный житель с наркотической зависимостью, которого завербовали российские спецслужбы. В поле зрения ФСБ он попал во время поиска денег в телеграм-каналах.

После вербовки кураторы из РФ передали ему инструкции по изготовлению взрывчатки из подручных материалов. Параллельно мужчина обходил город, определяя места наибольшего скопления военных.

Злоумышленник фиксировал координаты потенциальных целей в цифровых картах, делал фото с привязкой к местности и подыскивал места для закладки взрывчатки. Все собранные данные он передавал своим кураторам для координации подготовки теракта.

Во время обысков у задержанного изъяли готовое самодельное взрывное устройство, а также мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения. Его взяли под стражу без права внесения залога. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как писал OBOZ.UA, СБУ задержала супругов агентов РФ, которые готовили теракт в Харькове. Злоумышленники изготовили самодельную бомбу и должны были дистанционно взорвать ее в центре города, чтобы вызвать панику среди населения и дестабилизировать ситуацию в прифронтовом городе. Теперь им грозит наказание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!