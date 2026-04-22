Готовила убийство украинского командира: СБУ задержала агентку ФСБ, которую враг завербовал через проект Медведчука. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одессе задержали агентку российской ФСБ, которая готовила убийство одного из командиров Сил специальных операций. Внимание врага она привлекла после обращения в московский офис политического проекта Виктора Медведчука "Другая Украина".

Теперь женщине грозит пожизненное пребывание под стражей. Подробности сообщили в пресс-службе СБУ 22 апреля.

"Служба безопасности предотвратила заказное убийство в Одессе. По результатам действий на опережение в городе задержан агент ФСБ, которая готовила ликвидацию командира подразделения Сил специальных операций ВСУ", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что подготовкой покушения занималась уроженка Кировоградщины, которая последние 15 лет проживала на территории страны-агрессора. Через проект предателя Медведчука она рассчитывала получить юридическую помощь по обвинению в краже. Вместо этого "вместо юридических консультаций представители экс-нардепа "передали" фигурантку сотрудникам ФСБ".

В обмен на обещание "решить вопрос" женщину отправили в Одессу для подготовки покушения на командира подразделения ССО. Прибыв в город, она арендовала квартиру в доме, где проживал военный, а также за средства ФСБ приобрела автомобиль, чтобы незаметно пользоваться паркингом.

Впоследствии злоумышленница установила под капот машины украинского воина GPS-трекер, полученный перед выездом в Украину. Через удаленный доступ российские спецслужбы планировали отслеживать маршруты и график передвижения военного, чтобы использовать эти данные для подготовки его ликвидации.

"Служба безопасности задержала агента "на горячем" сразу после закладки GPS-трекера, когда она на такси направлялась в сторону госграницы, чтобы убежать в РФ через третьи страны", – отмечается в сообщении.

Во время обысков у нее изъяли смартфон, с помощью которого она поддерживала связь с куратором от ФСБ. Обвинительный акт в отношении подозреваемой уже передан в суд.

"Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к подготовке покушения", – проинформировали в СБУ.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Хмельницком контрразведка СБУ предотвратила масштабный теракт, который мог привести к многочисленным жертвам. Силовики задержали агента ФСБ, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства в областном центре.

