От начальника украинской колонии до кандидата в депутаты РФ: в Украине коллаборанту вынесли пожизненный приговор. Фото

Уроженец Новой Каховки Евгений Соболев работал начальником Северной исправительной колонии № 90 в городе Херсон. После оккупации части области предатель перешел на сторону России и теперь баллотируется в "депутаты" Государственной думы РФ.

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Об этом в Telegram сообщил проект "Хочу к своим". Коллабораyn уже осуждtн заочно:

в 2023 году он получил 13 лет лишения свободы за коллаборационную деятельность;

в 2026-м ему назначили пожизненное заключение за государственную измену, а также 12 лет лишения свободы за военные преступления, в частности за организацию принудительной депортации осужденных.

С учетом всех судебных приговоров, окончательное наказание для бывшего тюремщика составляет пожизненное заключение с конфискацией всего имущества и лишением специального звания майора внутренней службы.

Следователи доказали, что после полномасштабного вторжения Соболев предоставил российским военным доступ к колонии, обеспечивал их местами для отдыха и медицинской помощью, а осужденных привлекал к ремонту военной техники ВС РФ.

Один из самых тяжких эпизодов его деятельности – принудительный вывоз украинских заключенных.

В мае 2022 года Соболев организовал захват Снигуривской исправительной колонии, после чего под видом "эвакуации" 97 осужденных были принудительно перемещены на территорию России. Их перевозили в нечеловеческих условиях, избивали и содержали вместе с больными открытой формой туберкулеза.

Украинец получил от захватчиков карьерное повышение и в 2023 году возглавил оккупационное "Управление Федеральной службы исполнения наказаний в Херсонской области". Впоследствии россияне присвоили ему звание генерал-майора внутренней службы.

"Теперь его карьера выходит на федеральный уровень", – отметили авторы проекта "Хочу к своим". Предатель претендует на депутатское кресло, якобы представляя ВОТ Херсонщины.

"От руководителя украинской колонии до генерал-майора оккупационной системы, пожизненного приговора в Украине и выдвижения в российский "парламент" – показательная траектория одного из тех, кого Россия пытается выдать за "представителя" оккупированных украинских территорий. Но потенциальный мандат Госдумы не меняет ни статуса Херсонщины как части Украины, ни ответственности за совершенные преступления", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее 39-летнего прокремлевского пропагандиста и политэксперта Михаила Шпира из Ивано-Франковска приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за госизмену и коллаборационистскую деятельность. После начала полномасштабного вторжения на оккупированной Херсонщине он получил руководящую "должность", на которой работал на агрессора, призывал к уничтожению Украины и украинцев и насаждал вражеский режим.

– Также в Украине к 12 годам лишения свободы заочно приговорили двух бывших судей, которые после оккупации части Донетчины начали работать в незаконно созданных оккупантами органах так называемой "ДНР". Предатели участвовали в преследовании гражданского лица, которого сначала пытали в донецкой "Изоляции", а затем признали "виновным" по сфабрикованному делу.

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