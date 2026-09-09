Подвергли пыткам и осудили по сфабрикованному делу гражданского лица: в Украине вынесли приговор двум бывшим судьям, перешедшим на сторону "ДНР". Фото

Двух бывших украинских судей, которые после оккупации части Донецкой области начали работать в незаконно созданных оккупантами органах так называемой "ДНР", заочно приговорили к 12 годам лишения свободы. Они участвовали в преследовании гражданского лица, которого сначала пытали в донецкой "Изоляции", а затем признали виновным по сфабрикованному делу.

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Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины в Telegram. По данным ведомства, в оккупационной системе незаконные задержания, пытки и последующее заключение жителей временно оккупированных территорий оформлялись как якобы "судебные решения".

Гражданского обвинили в шпионаже

Одним из пострадавших стал 52-летний житель Кальмиусского, бывший предприниматель. Представители так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" задержали его в собственном доме и безосновательно обвинили в шпионаже.

После задержания мужчину доставили в донецкую "Изоляцию", где содержали в подвале и пытали, требуя признания.

Во время ночных допросов ему надевали на голову пакет и избивали. В результате он получил переломы четырёх рёбер. Кроме того, к нему применяли электрический ток.

Впоследствии мужчине начали угрожать арестом жены. Под давлением он был вынужден давать показания против себя.

Мужчину приговорили к 10 годам

Сфабрикованные материалы передали в так называемый "верховный суд ДНР", где дело рассматривали двое бывших украинских судей.

В 2018 году они признали мужчину виновным в "шпионаже" и приговорили его к 10 годам лишения свободы.

В ходе псевдосудебного процесса его лишили базовых гарантий справедливого рассмотрения дела – надлежащей юридической помощи и возможности вызвать свидетелей защиты.

Таким образом, по данным прокуратуры, осужденные обеспечили дальнейшее незаконное содержание гражданского лица под стражей.

До оккупации они были украинскими судьями

До перехода на сторону оккупантов оба работали в украинских судах: одна была судьей Апелляционного суда Донецкой области, а её бывший коллега — Калининского районного суда Горловки.

В 2015–2016 годах они согласились работать в незаконно созданной оккупационными властями "судебной системе". До этого женщину уволили с должности судьи за нарушение присяги.

Впоследствии она и её бывший коллега на основании указов главари так называемой "ДНР" заняли должности в "верховном суде ДНР".

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры доказали их вину в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц – по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Каждому назначено 12 лет лишения свободы. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента их фактического задержания.

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