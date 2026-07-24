Блокировал украинское телерадиовещание в Херсонской области: суд огласил приговор прокремлевскому пропагандисту из Ивано-Франковска. Фото

39-летнего прокремлевского пропагандиста и политэксперта Михаила Шпира из Ивано-Франковска приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и коллаборационистскую деятельность. После начала полномасштабного вторжения на оккупированной Херсонщине он получил от оккупантов руководящую "должность", на которой работал на врага, призывал к уничтожению Украины и украинцев и насаждал вражеский режим.

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Среди прочего коллаборационист уничтожил телекоммуникационные вышки мобильной связи и телерадиовещания, оставив людей без связи. В прошлом он работал на пророссийские каналы Медведчука в Киеве, а затем сбежал в Москву, где публично поддерживал диктатора Путина. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

В чём обвиняют Шпира

"По результатам публичного обвинения прокуроров Ивано-Франковской областной прокуратуры 39-летний пророссийский политэксперт и журналист из Ивано-Франковска Михаил Шпир признан виновным в государственной измене, коллаборационистской деятельности, пропаганде войны, оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины, распространении пропагандистских материалов и угрозах сотруднику правоохранительного органа", — говорится в сообщении.

В 2023 году Ивано-Франковский городской суд уже заочно приговорил Шпира к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность Украины.

На этот раз приговор увеличили до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, его лишили права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 15 лет.

Суд признал фигуранта виновным по пяти статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность); ч. 1 ст. 345 (угроза в адрес сотрудника правоохранительного органа); ст. 436 (пропаганда войны); чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины, героизация её участников).

Чем занимался Шпир

Указано, что до 2014 года журналист проживал в Ивано-Франковске, занимался журналистской и предпринимательской деятельностью, был редактором нескольких изданий, в том числе российских. Затем переехал в Киев и начал работать на пророссийских каналах Виктора Медведчука.

"После Революции Достоинства переехал в Киев, где стал постоянным участником пророссийских телеканалов Медведчука, распространяя кремлевские нарративы. Также баллотировался в Верховную Раду от ныне запрещенной партии ОПЗЖ", – говорится в материале.

Впоследствии, в 2020 году, сбежал в Москву, где стал одним из главных рупоров Кремля, продвигая кремлевские нарративы и публично поддерживая диктатора Путина в вооруженной агрессии против Украины.

Переехал в оккупированную Херсонскую область

После начала полномасштабного вторжения Шпир переехал во временно оккупированную Херсонскую область, пойдя на сотрудничество с оккупантами. Он добровольно принял от них "должность" исполняющего обязанности заместителя так называемого министра цифрового развития и массовых коммуникаций оккупационной администрации.

На этой "должности" злоумышленник уничтожил телекоммуникационные вышки мобильной связи и телерадиовещания, оставив людей без связи.

"На "должности" Шпир санкционировал уничтожение телекоммуникационных вышек украинских операторов мобильной связи и телерадиовещания на оккупированной Херсонщине, из-за чего тысячи местных жителей остались без связи и доступа к информации", – отмечается в материале.

Сотрудничая с оккупантами, он насаждал враждебный режим, распространял тезисы захватчиков, систематически публиковал в своём Telegram-канале призывы к уничтожению Украины и украинцев, оправдывал агрессию РФ и угрожал украинским правоохранителям.

За работу на захватчиков Шпир получил от них медаль "участника специальной военной операции".

В августе 2023 года Шпир получил уже постоянную должность заместителя так называемого министра цифрового развития и массовых коммуникаций оккупационной администрации, которую он занимает и по сей день.

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