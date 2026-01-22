Обещала за деньги сделать группу инвалидности: на Волыни задержали представительницу общественной организации. Фото

На Волыни полиция задержала участницу общественной организации, которая обещала уклонистам посодействовать в получении фиктивных диагнозов и установлении групп инвалидности для снятия с воинского учета. Ее "услуги" стоили 16 тысяч долларов.

Об этом рассказали в Нацполиции. В Офисе генпрокурора добавили, что задержанной уже сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды – ч.3 ст.368 УК Украины.

Женщину задержали на одной из АЗС недалеко от города Ковель, во время получения ею большей части "неправомерной выгоды" (10 тыс. долларов).

Правоохранители продемонстрировали соответствующие снимки, сделанные во время задержания фигурантки.

В ОГПУ уточнили, что 16 тысяч долларов – это стоимость оформления гражданину ІІІ группы инвалидности. Причем все формальности – подготовку необходимых медицинских документов (в частности о прохождении мужчиной стационарного лечения) с соответствующими для получения группы инвалидности диагнозами, представительница ОО должна была решить без какого-либо участия клиента.

"Стороны согласовали оплату частями. Во время получения 10 тыс. долларов США женщину задержали правоохранители", – отметили в ОГПУ.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения (прокуратура предлагает содержание под стражей) и устанавливается "возможная причастность к незаконным действиям должностных лиц медицинских учреждений", добавили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве разоблачили масштабную преступную схему уклонения от мобилизации, которую организовал заместитель председателя одной из районных государственных администраций столицы. Он координировал деятельность группы, которая помогла уклониться от военной службы не менее 190 военнообязанным и военнослужащим.

Также в Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, решил заработать на уклонистах. За 7 тысяч долларов США он обещал снять жителя региона с воинского учета.

