В Киеве разоблачили военного, который за $10 тыс. обещал уклонисту помощь в выезде за границу. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали военного, который, по информации следствия, обещал призывнику помощь в незаконном пересечении границы. Свои "услуги" нарушитель оценил в 10 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

Правоохранители установили, что 50-летний житель Днепра – действующий военнослужащий – пообещал своему знакомому "помощь" в незаконном выезде за пределы Украины в период действия военного положения.

Свои "услуги" злоумышленник оценил в 10 тысяч долларов. За эти деньги мужчина должен был сопроводить "клиента" на собственном авто в город Умань. Оттуда и с помощью "своих людей" он обещал обеспечить переезд уклониста в направлении государственной границы с последующей переправкой в сторону Молдовы, в обход пунктов пропуска.

"Для согласования окончательного плана действий делец назначил знакомому встречу, во время которой получил предварительно оговоренную сумму денег. Сразу после этого правоохранители задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – уточнили в пресс-службе.

По данному факту начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали на Киевщине дельцов, которые под прикрытием благотворительных фондов зарабатывали на уклонистах. Стоимость "услуг" составляла 16 тысяч долларов США.

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