Ночь перед обысками Галущенко провел в арестованном имении экс-министра МВД времен Януковича: нардеп рассказал подробности

В ночь перед обысками, которые происходили в рамках уголовного производства, министр энергетики Герман Галущенко якобы ночевал в имении в элитном районе Киева – Царском селе. Это жилье когда-то принадлежало Виталию Захарченко – бывшему министру-беглецу времен Виктора Януковича.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк. В своем Telegram-канале он пошутил, что нашел "еще одну веселую историю".

Мол, обыски НАБУ у Галущенко "привели в очень интересное место". По информации парламентария, в доме в Царском селе Галущенко жил некоторое время, потом (в октябре 2025 года) выехал, но ночью перед обысками снова приехал туда.

Главу Минэнерго видели там утром, за несколько минут перед обысками, заявил нардеп.

Этот дом с 2021 года официально является арестованным, им должно было бы заниматься АРМА (Агентство по розыску и возврату активов). Арест запрещает пользоваться имуществом.

Железняк указал на то, что имение целых четыре года провело без управляющего, а первый конкурс АРМА объявило только в сентябре и октябре 2025-го, и он провалился – ни одного желающего не было.

– Во вторник, 18 ноября, депутаты Верховной Рады рассмотрят вопросы увольнения Светланы Гринчук с должности министра энергетики и Германа Галущенко с должности министра юстиции.

– Гринчук написала заявление об отставке 12 ноября, по той же причине на внеочередном заседании Кабмина 12 ноября правительство отстранило Галущенко от должности на фоне масштабного коррупционного скандала с "Энергоатомом".

– Президент Владимир Зеленский заявлял, что Галущенко и Гринчук должны уйти, и их увольнение будет оперативным. После этого "все должно решаться в юридической плоскости", отмечал глава государства.

