Незаконное обогащение на более чем 12,7 млн грн: САП просит взять нардепа Юрченко под стражу

Специальная антикоррупционная прокуратура подала в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляцию на решение от 17.04.2026. Согласно тексту решения, к одному из народных депутатов Украины IX созыва, которого подозревают в незаконном обогащении на более 12,7 млн грн, применено право залога в размере 3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба САП. По сообщению украинских медиа, речь идет о народном депутате Александре Юрченко, которого требуют взять под стражу.

Что известно

Как сообщается, это решение обусловлено систематической неявкой депутата на слушания. На очередное заседание Юрченко не прибыл из-за самостоятельно инициированной командировки, несмотря на то, что был об этом заблаговременно проинформирован.

Отмечается, что поскольку из-за неявки обвиняемого, слушания откладывались в течение двух месяцев подряд. Рассмотрение ходатайства назначено на вторник, 28 апреля.

Что предшествовало

11 августа пять лет НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт Юрченко и его посредника, которых обвинили в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к ее предоставлению.

Шесть лет назад, летом, НАБУ получило информацию об организованной группе, участники которой получают неправомерную выгоду за использование депутатских полномочий. В расследовании НАБУ разработало спецоперацию по раскрытию преступной деятельности организованной группы и включения в ее состав детектива "под прикрытием".

Во время спецоперации детектив "под прикрытием" выполнял роль представителя иностранной компании. Познакомившись с одним из участников группировки, детектив сообщил ему, что условием инвестирования в Украину является принятие ряда законов о предоставлении предприятиям, которые занимаются утилизацией мусора, "зеленого тарифа" на продажу электроэнергии и его другое нормативное регулирование деятельности.

По данным следствия, после этого фигурант познакомил детектива с Юрченко. Во время дальнейших встреч депутат просил передать ему через посредника сумму 13 тыс. долл. за внесение предложений в законопроект "Об управлении отходами" и в дальнейшем еще 200 тыс. долл. для подкупа членов соответствующего парламентского комитета.

В августе агент под прикрытием передал 13 тыс. долл. за внесение предложений через посредника. 26-27 августа соучастники планировали получить сумму 200 тыс. долл, в том числе и для подкупа парламентариев. Однако НАБУ было вынуждено прекратить операцию под прикрытием, поскольку фигурантов проинформировали о документировании их деятельности, изменив средства связи.

Все аудиовидеозаписи получены в ходе проведенных следственных действий в отношении Юрченко и его сообщника, не содержат признаков монтажа или подделки, а произнесенные на этих видеозаписях высказывания принадлежат именно им. Его помощнику НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 сентября 2020 года, а Юрченко – 17 сентября, после подписания подозрения в Генпрокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, фигуранты операции "Мидас", подсанкционный бизнесмен Тимур Миндич и экс-глава Офиса президента Андрей Ермак получили повестки в Высший антикоррупционный суд, однако на заседании не появились. Рассмотрение дела было связано с наложением ареста на имущество после проведенных обысков.

