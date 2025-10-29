Не только Труханову: из-за гибели людей в результате непогоды в Одессе вручены подозрения ряду должностных лиц

В Одессе целый ряд чиновников городского совета, в том числе мэр Геннадий Труханов, получили подозрения из-за гибели людей в результате непогоды. Правоохранители расследуют служебную халатность в горсовете и коммунальном предприятии.

Видео дня

Кроме Труханова среди фигурантов двое его заместителей, должностные лица департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Подробности дела

Факт противоправных действий задокументировали оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно со следователями следственного управления областной полиции.

В полиции напомнили, что в результате обильных дождей, накрывших город 30 сентября, погибли девять человек, среди которых семья с ребенком – они проживали на цокольном этаже дома, где за считанные минуты вода достигла критического уровня, не оставив возможности для спасения. Система водоотвода Одессы оказалась неподготовленной к стихии.

В результате стихии погибли женщины, которые возвращались домой по улице – волна сбила их с ног и понесла течением. Люди свидетельствовали, что в считанные минуты вода уничтожала заборы и затапливала дома до второго этажа. Одним из самых трагических эпизодов наводнения стала гибель семьи из пяти человек, среди которых был ребенок. Семья жила на цокольном этаже. Через несколько минут поток воды накрыл жителей дома, не оставив никакого шанса выжить. Спасатели обнаружили тела семьи в подвале, когда откачивали воду.

Параллельно с ликвидацией последствий трагедии полицейские начали расследование. В ходе следствия установлено, что система ливневой канализации на территории Одессы годами не удерживалась должным образом. Полицейские провели более 25 обысков в административных зданиях и местах проживания фигурантов. В ходе мероприятия изъяли документацию, компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи.

Чиновникам грозит тюрьма

На основании собранных доказательств 9 фигурантам – бывшему городскому голове города Одессы, двум заместителям, должностным лицам горсовета, а также представителям коммунального предприятия – сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 (Служебная халатность, повлекшая гибель человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде до восьми лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.

Заявление генерального прокурора

В Офисе Генерального прокурора заявили, что Труханов ненадлежаще выполнял свои служебные обязанности и не обеспечил полноценное функционирование в городе инженерных сетей. В результате этого на протяжении многих лет улицы Одессы регулярно подвергались подтоплениям.

Также в ведомстве подчеркнули, что, будучи осведомленным об этой систематической проблеме, Труханов не принял меры, предусмотренные его полномочиями по своевременному ремонту сливной канализации, водоотвода и дренажных систем. Кроме того, в день трагедии, 30 сентября 2025 года, городской голова не организовал должное оповещение и информирование населения об угрозе чрезвычайной ситуации, в том числе различных общественных групп. Также он не обеспечил приведение в готовность органов управления гражданской защиты.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что поток воды сломал двери и заклинил окна в доме, где жила погибшая семья. Вследствие этого всего за несколько минут люди оказались в ловушке.

"Мать обнимала дочку, дедушка держал бабушку за руку. К сожалению, выжить никто не смог. Девять жизней. Девять украинцев, которых убила халатность. Это не просто трагедия. Это оборванное детство, сначала войной, а потом водой. Это разрушенные судьбы, нерожденные дети и жизни с ужасным чувством потери, которую никто и никогда не сможет вернуть. Это – приговор системе, которая годами закрывала глаза на разбитые ливневые стоки, на отчеты без действий, на безразличие без ответственности", – заявил Кравченко.

Что предшествовало

Следственные действия начались сразу после масштабного ливня, который парализовал Одессу в конце сентября. В городе тогда подтопило десятки улиц, а системы водоотвода не выдержали нагрузки. В результате несколько человек оказались в ловушке в затопленных авто и подземных переходах.

Геннадий Труханов возглавлял Одессу с 2014 года. В 2024 году он потерял должность после судебного решения, а на местном уровне против него открывали ряд уголовных производств, в частности относительно коррупционных схем в городском совете. Ему уже не впервые объявляют подозрение, однако ранее все дела завершались без приговора.

Как сообщал OBOZ.UA, по решению президента Украины Владимира Зеленского, городского голову Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. Кроме Труханова, без гражданства остались бывший нардеп от "Партии регионов" Олег Царев и танцовщик балета Сергей Полунин.

Труханов отрицал, что имеет российское гражданство, и назвал это фейком. Он заявил, что будет подавать иск в суд и будет оспаривать решение президента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!