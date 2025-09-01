Использовал пленных как 'живой щит': СБУ сообщила о заочном подозрении Кадырову

Служба безопасности Украины сообщила о новом заочном подозрении в военных преступлениях главе Чечни Рамзану Кадырову. Соратник диктатора Владимира Путина отдавал приказы использовать украинских пленных как "живой щит" для военных страны-агрессора РФ.

Об этом в понедельник, 1 сентября, информировала пресс-служба СБУ. В спецслужбе рассказали, что собрали новые доказательства военных преступлений Кадырова, который причастен к жестокому обращению с украинскими военнопленными.

По данным следствия, во время выступления перед российскими пропагандистами глава Чечни заявил, что приказал своим "подчиненным" не брать в плен защитников Украины, а расстреливать их на поле боя.

Как установило расследование, распоряжение Кадырова было "адресовано" командирам чеченских боевиков, которые воюют в рядах оккупационных войск России против Украины.

Также глава Чечни распорядился отправить украинских пленных, которых удерживают на территории Чечни, на крыши военных объектов в Грозном.

Таким образом Кадыров предлагал использовать заключенных комбатантов как "живой щит" против дроновых атак со стороны Сил обороны.

Такие заявления являются нарушением законов и обычаев войны, применяемых в вооруженных конфликтах в соответствии с нормами Римского статута Международного уголовного суда, заявили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Кадырову о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

В Службе безопасности напомнили, что еще в августе 2022 года следствие квалифицировало действия Кадырова как подготовку и ведение агрессивной войны, ее оправдание и посягательство на территориальную целостность Украины.

"Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь фигуранта к ответственности за преступления против нашего государства и его граждан", – говорится в сообщении СБУ.

Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Что известно о преступлениях Кадырова

В декабре 2024 года после атаки дронов на Грозный Кадыров заявил, что объекты в республике от ударов должны защищать украинские пленные.

Глава Чечни предложил ставить их на крыши зданий как живой щит. В сети он опубликовал видео своей встречи с пленными воинами ВСУ, заявив, что они "будто с отдыха приехали".

Кроме того, после атаки по российскому университету "спецназа" в Гудермесе в Чечне 29 октября Кадыров заявил, что запретил своему спецподразделению "Ахмат" брать в плен украинских военных на фронте.

2 ноября глава Чечни объявил об отмене этого приказа якобы "в ответ на просьбы жителей Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, в августе в Чечне похоронили трех кадыровцев, которые участвовали в войне РФ против Украины. Их ликвидировали собственные "сослуживцы", забив до смерти.

