На Закарпатье задержали российского дезертира, который пытался нелегально попасть в Украину. Фото

В Закарпатье пограничники задержали 24-летнего гражданина России, который пытался незаконно пересечь украинскую границу со стороны Словакии. Мужчина двигался вне установленных пунктов пропуска и не имел документов, удостоверяющих личность.

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В ходе проверки выяснилось, что задержанный ранее служил в российской армии, но дезертировал из воинской части. Об этом сообщили в ГПСУ.

Россиянина задержали в 400 метрах от границы

Неизвестного человека пограничники обнаружили примерно в 400 метрах от государственной границы. Мужчина двигался с территории Словакии в направлении Украины в обход официальных пунктов пропуска.

Остановить нарушителя удалось с помощью служебной собаки. Во время задержания у него не было документов, удостоверяющих личность.

Впоследствии пограничники установили, что мужчина является 24-летним гражданином России и уроженцем Чеченской Республики.

Задержанный сбежал из российской воинской части

В ходе проверочных мероприятий оперативники выяснили, что мужчина ранее проживал в Чечне.

По данным пограничников, его заставили подписать контракт с вооруженными силами России и поместили в одну из воинских частей. После этого он сбежал из части, а впоследствии по поддельным документам выехал в страны Европы.

Долгое время мужчина проживал в Европе. Впоследствии он решил попасть в Украину, однако для этого выбрал маршрут в обход установленных пунктов пропуска.

Россиянина передадут Словакии

По факту незаконного пересечения государственной границы Украины в отношении задержанного составили протокол по части 1 статьи 204-1 КУоАП – "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Мужчину поместили в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда.

В дальнейшем его планируют передать правоохранительным органам Словакии в порядке реадмиссии. В настоящее время продолжаются необходимые процессуальные мероприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине раскрыта схема по организации незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. Несколько злоумышленников спекулировали на "многодетности": за деньги изготавливали поддельные свидетельства о рождении детей. За возможность выехать из страны в статусе "многодетных родителей" с "клиентов" брали до 5,5 тыс. долларов.

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