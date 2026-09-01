"Двойняшки на заказ": во Львовской области раскрыли схему выезда уклонистов за границу. Фото

В Украине раскрыта схема по организации незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. Несколько злоумышленников приторговывали "многодетностью": за деньги изготавливали поддельные свидетельства о рождении детей.

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За возможность выехать из страны в статусе "многодетных родителей" с ""клиентов" брали до 5,5 тыс. долларов. Подробности раскрыли во Львовской областной прокуратуре.

Как действовала схема

Злоумышленники и их "клиенты" воспользовались нормой законодательства, согласно которой многодетность является основанием для получения отсрочки от призыва на военную службу.

"По данным следствия, трое человек в разное время занимались изготовлением "на заказ" фиктивных свидетельств о рождении детей. Соучастники делали это за денежное вознаграждение, а "заказчики" покупали документы на то количество детей, которого им не хватало для получения статуса многодетного родителя. Таким образом "клиенты" должны были получить правовые основания для беспрепятственного выезда за границу во время действия военного положения", – сообщили в прокуратуре Львовской области.

"Первопроходцем" стал 34-летний житель Киевской области. Сначала он позаботился о себе: изготовил поддельные свидетельства о рождении "сыновей-близнецов", родителями которых злоумышленник указал себя и свою жену.

К изготовлению поддельных документов мужчина подошёл основательно.

"Чтобы избежать разоблачения,он использовал реквизиты и печати посольства Украины в одной из стран Евросоюза. Кроме того, документы были заверены апостилем и переведены на украинский язык. Уже в ноябре 2022 года "многодетный отец" выехал с этими документами в Польшу и вскоре вернулся в Украину", – рассказали в прокуратуре.

Убедившись, что схема "работает", злоумышленник решил на ней заработать – и привлек к противоправной деятельности свою 33-летнюю жену и 34-летнего знакомого из Запорожья.

"Соучастники обеспечили изготовление как минимум 5 свидетельств о рождении несуществующих детей для как минимум двух мужчин. При этом в двух случаях речь шла о документах на двойняшек. Это позволило "заказчикам" быстро получить формальный статус многодетных родителей", – отмечается в сообщении.

За свои "услуги" с "клиентов" организаторы схемы брали от 3,4 до 5,5 тыс. долларов. Правда, новоиспеченные "родители" впоследствии выяснили, что потратили деньги зря: с поддельными документами выехать за границу им так и не удалось.

"Инспекторы Государственной пограничной службы распознали подделку и отказали в пересечении границы", – отметили в прокуратуре Львовской области.

Под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры города Львова троим сообщникам сообщено о подозрениях в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путем предоставления средств, совершенном по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Кроме того, жителю Ирпеня дополнительно инкриминируется подделка официального документа, выдаваемого учреждением, уполномоченным выдавать и удостоверять такой документ, и предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, с целью использования его подделывателем и другим лицом, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц, а также использование заведомо поддельного документа (ч. 1, 3, 4 ст. 358 УК Украины), а его супруге и сообщнику — подделка официального документа, выдаваемого учреждением, уполномоченным выдавать и заверять такой документ, и предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, с целью его использования другим лицом, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к изготовлению поддельных документов, а также другие военнообязанные, воспользовавшиеся их услугами.

Досудебное расследование ведёт Львовское районное управление полиции №1 Главного управления Национальной полиции во Львовской области, оперативное сопровождение осуществляет Управление оперативно-розыскной деятельности Западного регионального управления Госпограничной службы Украины.

"Раскрытие и документирование преступления осуществлялось совместно с полицейскими УКР Главного управления Национальной полиции во Львовской области и сотрудниками Департамента ВКР Службы безопасности Украины", – добавили во Львовской областной прокуратуре.

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